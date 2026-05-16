Entregan fondos a institutos de Tocoa para actividades estudiantiles y culturales

Tocoa, Honduras.-Dos centros educativos del municipio de Tocoa, en el departamento de Colón, recibieron por parte del Congreso Nacional, este sábado 16 de mayo, recursos económicos destinados al desarrollo de actividades estudiantiles, culturales y recreativas que forman parte de su calendario anual.

El Instituto Froylán Turcios recibió un donativo de 100 mil lempiras para la realización del Festival Nacional de la Palma (Festinapa), mientras que el Instituto Ramón Rosa obtuvo 150 mil lempiras para la organización del Tocoagol, una de las actividades más representativas entre la comunidad estudiantil de la zona.

La entrega se desarrolló en medio de un ambiente de entusiasmo por parte de estudiantes, docentes y autoridades educativas, quienes destacaron la importancia de fortalecer estos espacios de convivencia e integración juvenil.