Entregan fondos a institutos de Tocoa para actividades estudiantiles y culturales

Tocoa, Honduras.-Dos centros educativos del municipio de Tocoa, en el departamento de Colón, recibieron por parte del Congreso Nacional, este sábado 16 de mayo, recursos económicos destinados al desarrollo de actividades estudiantiles, culturales y recreativas que forman parte de su calendario anual.
El Instituto Froylán Turcios recibió un donativo de 100 mil lempiras para la realización del Festival Nacional de la Palma (Festinapa), mientras que el Instituto Ramón Rosa obtuvo 150 mil lempiras para la organización del Tocoagol, una de las actividades más representativas entre la comunidad estudiantil de la zona.
La entrega se desarrolló en medio de un ambiente de entusiasmo por parte de estudiantes, docentes y autoridades educativas, quienes destacaron la importancia de fortalecer estos espacios de convivencia e integración juvenil.
En el acto participaron representantes del Congreso Nacional, diputados del departamento de Colón y autoridades de la Secretaría de Educación, quienes acompañaron a las comunidades educativas durante la entrega de los fondos.
La diputada nacionalista por Colón, Ariana Banegas, señaló que ambos institutos concentran una importante matrícula estudiantil en el departamento, por lo que consideró necesario respaldar actividades que promuevan la creatividad, el talento y la participación de los jóvenes.
Según explicó, los recursos permitirán garantizar la realización de eventos que forman parte de la identidad estudiantil de Tocoa y que, además, representan una oportunidad para proyectar el potencial artístico y académico de los alumnos.
Durante la actividad también se abordaron otros proyectos vinculados al fortalecimiento de la educación en Colón, entre ellos iniciativas orientadas a ampliar la cobertura universitaria y mejorar la infraestructura educativa en el departamento.
Autoridades presentes coincidieron en que este tipo de apoyo contribuye al desarrollo integral de los estudiantes y permite consolidar espacios formativos que fomentan la participación, la cultura y la sana convivencia entre la juventud colonense.