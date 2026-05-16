Joven obrero lucha por su vida tras caer de tercer piso y sufrir descarga eléctrica en Ocotepeque

Ocotepeque, Honduras.-Un joven trabajador identificado como Cristian Martínez, de aproximadamente 28 años, se encuentra en estado delicado tras sufrir un grave accidente laboral en una obra de construcción ubicada en el barrio San Juan, en el municipio de San Marcos, Ocotepeque.
De acuerdo con información preliminar, el incidente habría ocurrido cuando el joven recibió una descarga eléctrica producto de un cortocircuito mientras realizaba labores en la construcción. Esta situación habría provocado su caída desde el tercer piso de la estructura.
Tras el accidente, Martínez fue trasladado de emergencia al Hospital Básico de San Marcos, donde recibió atención inicial. Sin embargo, debido a la gravedad de sus heridas, su condición continúa siendo crítica.
Medios locales como Canal 16 Ocotepeque informaron que el trabajador presenta quemaduras de tercer grado provocadas por el contacto con cables de alta tensión, además de fracturas en ambas piernas y golpes en la cabeza, producto de la caída.
Ante la complejidad del caso, se ha informado que el joven será trasladado al Hospital Mario Catarino Rivas, centro asistencial de mayor capacidad en la ciudad de San Pedro Sula.
La hermana del afectado, Esmeralda Martínez, confirmó la situación y solicitó apoyo económico a la población para cubrir los gastos médicos derivados del tratamiento. La familia habilitó una cuenta en el Banco de Occidente a nombre de Omar Martínez: 211320025495.