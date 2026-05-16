Joven obrero lucha por su vida tras caer de tercer piso y sufrir descarga eléctrica en Ocotepeque

Ocotepeque, Honduras.-Un joven trabajador identificado como Cristian Martínez, de aproximadamente 28 años, se encuentra en estado delicado tras sufrir un grave accidente laboral en una obra de construcción ubicada en el barrio San Juan, en el municipio de San Marcos, Ocotepeque.

De acuerdo con información preliminar, el incidente habría ocurrido cuando el joven recibió una descarga eléctrica producto de un cortocircuito mientras realizaba labores en la construcción. Esta situación habría provocado su caída desde el tercer piso de la estructura.

Tras el accidente, Martínez fue trasladado de emergencia al Hospital Básico de San Marcos, donde recibió atención inicial. Sin embargo, debido a la gravedad de sus heridas, su condición continúa siendo crítica.