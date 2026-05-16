Así asaltaba a sus pasajeros: capturan a taxista en Tegucigalpa

Tegucigalpa, Honduras.- Un taxista fue capturado este sábado 16 de mayo en el barrio La Ronda, en Tegucigalpa, tras ser señalado de presuntamente asaltar a pasajeros que abordaban su unidad de transporte mediante violencia e intimidación agravada. El detenido fue identificado como Walter Antonio Ponce Durón, de 25 años, residente en la colonia El Reparto de la capital hondureña, según informó la Policía Nacional. De acuerdo con las autoridades, la detención se ejecutó luego de varias denuncias ciudadanas que alertaron sobre el modo de operar del sospechoso en distintos puntos de la ciudad.

Las investigaciones se fortalecieron con la difusión de videos en redes sociales, en los que se observa el vehículo involucrado y su número de registro, lo que permitió ubicar con mayor rapidez la unidad. A estas alertas se sumaron reportes recibidos a través del sistema de emergencias 911, lo que activó un operativo inmediato por parte de la Policía. El procedimiento fue ejecutado por agentes del Departamento de Delitos Contra la Propiedad en coordinación con la Unidad Metropolitana de Policía número 1 (UMEP-1).