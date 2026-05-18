Siete cuerpos ingresaron el domingo a la morgue de Tegucigalpa

Entre los casos se encuentra el de Jaime Santos Gutiérrez , cuyo levantamiento se realizó en la colonia Lomas del Norte; el cuerpo ya fue sometido a autopsia y entregado a sus familiares.

Tegucigalpa, Honduras.- La morgue capitalina informó el ingreso de al menos siete cuerpos en las últimas horas, correspondientes a distintos hechos registrados en varios puntos del país.

También ingresó el cuerpo de Orlando Sánchez, procedente de Comayagua.

De igual forma, Wilmer Berríos Martínez (29) fue remitido desde la morgue del Hospital Escuela, tras fallecer en un accidente de tránsito.

Desde Marcala, La Paz, se registró el ingreso del cuerpo de una recién nacida, hija de Sandra Oquelí.

Asimismo, en la colonia Australia de la capital se realizó el levantamiento cadavérico de una persona desconocida.

Otro de los casos corresponde a Santos Armando Oyuela (40), quien fue autopsiado en las últimas horas, mientras que en Talanga, Francisco Morazán, fue levantado el cuerpo de Iris Gisela García (60).