Hallan cadáver de pescador en Puerto Limón, Choluteca

Choluteca, Honduras.- El cuerpo sin vida de un hombre fue recuperado este martes en el sector conocido como Puerto Limón, en Choluteca, luego de ser encontrado flotando en el Estero El Zope por pescadores de la zona. El fallecido fue identificado como Wilfredo Alonzo Estelí Guevara , de 40 años, originario de San Marcos de Colón y residente en el barrio Plaza Marina.

De acuerdo con el informe del Cuerpo de Bomberos, la operación fue atendida por las unidades HRB-20-L8-04 y HRB-20-RA-03, cuyos elementos se desplazaron hasta el lugar para realizar la recuperación del cadáver. Según el informe, los pescadores que transitaban por el sector localizaron el cuerpo y alertaron a las autoridades. Posteriormente, los rescatistas procedieron a sacar el cadáver del estero y trasladarlo hasta la orilla de Playa La Cabaña, donde las autoridades competentes efectuaron el levantamiento correspondiente.