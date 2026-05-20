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Dos personas muertas deja balacera en la colonia Nueva Suyapa de la capital

Sujetos fuertemente armados interceptaron a dos personas y les dispararon en repetidas ocasiones en la colonia Nueva Suyapa, al oriente de Tegucigalpa; una de las víctimas murió en el lugar y la otra permanece hospitalizada

  • Actualizado: 20 de mayo de 2026 a las 05:34
Dos personas muertas deja balacera en la colonia Nueva Suyapa de la capital

Elementos de la Policía Nacional llegaron a la escena del crimen la noche del marte.

 Foto: Cortesía.

Tegucigalpa, Honduras.- Un ataque armado registrado la noche del martes en la colonia Nueva Suyapa, al oriente de Tegucigalpa, dejó como saldo dos personas muertas y otra gravemente herida.

De acuerdo con información preliminar, las víctimas fueron interceptadas por varios sujetos armados que, sin mediar palabra, dispararon en reiteradas ocasiones antes de huir con rumbo desconocido.

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Una de las víctimas murió en el lugar producto de las heridas de bala, mientras que la segunda falleció cuando ingresó a la emergencia del Hospital Escuela de la capital; una tercera permanece bajo observación médica con pronósticos reservados.

Tras el hecho, agentes de la Policía Nacional acordonaron la escena del crimen para resguardar evidencias, mientras equipos de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) comenzaron las indagaciones para esclarecer el móvil del ataque y dar con el paradero de los responsables.

Personal de Medicina Forense realizó el levantamiento cadavérico en presencia de familiares y vecinos que llegaron consternados al sitio.

Hasta el momento, las autoridades no han revelado oficialmente la identidad de las víctimas.

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El hecho violento se suma a los recientes hechos criminales registrados en distintos sectores de la capital, aumentando la preocupación de los pobladores por la inseguridad en la zona.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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