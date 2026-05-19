Capturan a pandillero de la 18 que distribuía drogas con una mochila de empresa de "delivery"

Tegucigalpa, Honduras.- Un presunto pandillero de la 18 que se hacía pasar como repartidor de comida bajo la estampa de una reconocida empresa de "delivery", fue capturado por agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) y la Policía Preventiva.

Se trata de Williams Josué Cruz Escoto, de 28 años de edad, originario del Distrito Central (DC), con domicilio en la colonia Flor Del Campo, de Comayagüela.

El arresto del supuesto integrante de la Pandilla 18, se dio tras varios días de seguimiento que le dieron los detectives, luego de que se emitiera una orden de aprehensión contra éste, por parte del Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa.