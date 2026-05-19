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Capturan a pandillero de la 18 que distribuía drogas con una mochila de empresa de "delivery"

El detenido realizaba recorridos por varios puntos de la ciudad, entregando drogas en su mochila delivery, segun investigaciones

  • Actualizado: 19 de mayo de 2026 a las 16:50
Capturan a pandillero de la 18 que distribuía drogas con una mochila de empresa de delivery

Williams Josué Cruz Escoto fue capturado en la colonia Flor del Campo, tras varios días de darle seguimiento.

 Foto: Cortesía/El Heraldo

Tegucigalpa, Honduras.- Un presunto pandillero de la 18 que se hacía pasar como repartidor de comida bajo la estampa de una reconocida empresa de "delivery", fue capturado por agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) y la Policía Preventiva.

Se trata de Williams Josué Cruz Escoto, de 28 años de edad, originario del Distrito Central (DC), con domicilio en la colonia Flor Del Campo, de Comayagüela.

El arresto del supuesto integrante de la Pandilla 18, se dio tras varios días de seguimiento que le dieron los detectives, luego de que se emitiera una orden de aprehensión contra éste, por parte del Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa.

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Esta judicatura giró la orden de captura contra Williams Cruz, a quién acusan del delito de tráfico de drogas en perjuicio de la salud pública, en fecha 7 de Mayo, del año 2026.

Pantalla

Cruz Escoto escondía su ilícito accionar, utilizando una mochila de las usadas por las compañías de delivery, como si trabajara en la entrega de comida a domicilio, pero en realidad lo que movía y distribuía eran drogas.

Según la DPI, Williams Josué es miembro de la Pandilla 18 y ostenta con el rango de "paisa" dentro de es estructura criminal.

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El detenido fue remitido este martes al tribunal que giró su captura, para darle continuidad al proceso legal en su contra, según establece la ley.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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