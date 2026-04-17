Capturan a "Lucha", supuesto asesino de una mujer en la colonia Hábitat

Tegucigalpa, Honduras.- El presunto asesino de una mujer, hecho ocurrido en la colonia Hábitat, en el valle de Amarateca, fue capturado por detectives de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI).
El detenido es unn joven de 27 años de edad, conocido con el alias "Lucha", supuesto integrante de la Pandilla 18. El sospechoso fue capturado en el parque central del municipio de Santa Lucía, en Francisco Morazán, después de varios años de investigaciones en torno al crimen contra una dama.
De acuerdo con las investigaciones policiales, el hecho ocurrió el 28 de marzo de 2017, en el sector Las Rocas, en la colonia Hábitat, en el Distrito Central. Según el informe policial, varios individuos llegaron a bordo de una mototaxi, ingresaron a la vivienda de la víctima, identificada como Gabriela Nicol Escoto Posadas, y acto seguido arremetieron a disparos contra ella.
Tras cometer el asesinato, los sospechosos abandonaron el lugar con rumbo a la aldea de Támara, siempre en la zona de Amarateca, dejando muerta a Gabriela Nicol; cuerpo sin vida que horas después fue descubierto por las autoridades policiales.
Indicios suficientes
Posterior a ello, la DPI inció las investigaciones y pudo recabar los indicios necesarios para sustentar la participación del arrestado en el crimen de Gabriela Escoto.
Con el expediente en el Ministerio Público (MP), se giró la orden de captura en su contra, por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Tegucigalpa, en fecha 26 de marzo del presente año, por suponerlo responsable del delito de asesinato.
El sospechoso fue remitido este día a la judicatura que ordenó la aprehensión, en la capital, para continuar con el debido proceso conforme a ley.