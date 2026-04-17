Capturan a "Lucha", supuesto asesino de una mujer en la colonia Hábitat

Tegucigalpa, Honduras.- El presunto asesino de una mujer, hecho ocurrido en la colonia Hábitat, en el valle de Amarateca, fue capturado por detectives de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI).

El detenido es unn joven de 27 años de edad, conocido con el alias "Lucha", supuesto integrante de la Pandilla 18. El sospechoso fue capturado en el parque central del municipio de Santa Lucía, en Francisco Morazán, después de varios años de investigaciones en torno al crimen contra una dama.

De acuerdo con las investigaciones policiales, el hecho ocurrió el 28 de marzo de 2017, en el sector Las Rocas, en la colonia Hábitat, en el Distrito Central. Según el informe policial, varios individuos llegaron a bordo de una mototaxi, ingresaron a la vivienda de la víctima, identificada como Gabriela Nicol Escoto Posadas, y acto seguido arremetieron a disparos contra ella.