Capturan a hombre acusado matar a empleada del Hospital Escuela; era su pareja

Tegucigalpa, Honduras.-Un hombre fue capturado en flagrancia por agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) por suponerlo responsable de darle muerte a su pareja sentimental en la capital. Mediante una rápida acción equipos policiales asignados al Departamento de Delitos Contra la Vida (DDCV) localizaron y capturaron al presunto responsable del delito de femicidio agravado en perjuicio de su pareja sentimental identificada como Nilcia Pamela Chávez Pérez, de 37 años de edad.

La víctima laboraba en el área de servicios generales del Hospital Escuela y residía en la colonia Modesto Rodas de la capital. El informe policial establece que el detenido tiene 40 años de edad, originario y residente en Tegucigalpa, Francisco Morazán y de oficio oficial administrativo. De acuerdo con las diligencias preliminares, el hecho ocurrió en horas de la madrugada del viernes 3 de abril de 2026, en un apartamento ubicado en la colonia Modesto Rodas Alvarado. Vecinos del sector informaron haber escuchado gritos dentro de una vivienda por lo que alertaron a las autoridades competentes.

Según versión de testigos, la ahora occisa mantenía una relación de pareja con el detenido desde hace aproximadamente dos años, período en el cual habría sido víctima de violencia doméstica. Esta situación, que fue denunciada por Nilcia Pamela Chávez Pérez, en al menos dos ocasiones, pero los no fueron atendidos por las autoridades correspondientes. Tras el asesinato de la fémina, un equipo de investigadores de la DPI se trasladó al lugar para iniciar las investigaciones que permitan esclarecer el móvil del crimen.