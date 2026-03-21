Interpol captura a hombre por supuesto femicidio en contra de su compañera de hogar

Tegucigalpa, Honduras.-Por suponerlo responsable de cometer el delito de femicidio en perjuicio de su compañera de hogar, agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), asignados a Interpol Honduras, capturaron a un hombre deportado de Estados Unidos.
La acción la ejecutaron los uniformados en el aeropuerto internacional Ramón Villeda Morales ubicado en La Lima, Cortés, cuando el imputado llegaba al país en condición de retornado con procedencia de Alexandria, Estados Unidos.
El informe policial establece que el detenido es un hombre de 25 años de edad, originario de La Esperanza, Intibucá y residente en el municipio de San Juan, Intibucá y en su contra se había emitido la orden de captura el 7 de marzo de 2022 por el Juzgado de La Esperanza, Intibucá.
Según el informe investigativo, los hechos se registraron el 6 de noviembre de 2021, en la aldea Loma de Hornos, municipio de San Juan, Intibucá, cuando el sospechoso, tras una discusión de índole personal.
Se informó que el hombre se encontraba presuntamente bajo los efectos del alcohol y habría utilizado un arma de fuego tipo pistola para disparar en contra de la víctima de nombre Glendy Maudaly Membreño Gómez.
Debido a las múltiples heridas causadas por los disparos, le provocaron la muerte casi al instante, por lo que el hecho huyó del lugar con rumbo desconocido.
Luego de los hechos, un equipo policíal comenzó las investigaciones y recabar pruebas contundentes que incriminen al sospechoso, asimismo la búsqueda del supuesto feminicida logrando ubicarlo en Estados Unidos por lo que fue deportado.
Tras lograr su ubicación, agentes de Interpol realizaron la respectiva coordinación con las autoridades estadounidenses y de esa manera trasladar a dicho implicado en el homicidio hasta nuestro país, para que responda por el delito que se le imputa.
Luego de su arresto, los agentes de la DPI le dieron a conocer sus derechos como detenido y procedieron a trasladarlo hasta Intibucá y ponerlo a disposición de las autoridades judiciales que lo solicitan para continuar con el proceso legal conforme a ley.
Las autoridades de investigación dieron a conocer que se realizan las averiguaciones para esclarecer los crímenes que se registran en el territorio nacional.