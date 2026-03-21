Interpol captura a hombre por supuesto femicidio en contra de su compañera de hogar

Tegucigalpa, Honduras.-Por suponerlo responsable de cometer el delito de femicidio en perjuicio de su compañera de hogar, agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), asignados a Interpol Honduras, capturaron a un hombre deportado de Estados Unidos. La acción la ejecutaron los uniformados en el aeropuerto internacional Ramón Villeda Morales ubicado en La Lima, Cortés, cuando el imputado llegaba al país en condición de retornado con procedencia de Alexandria, Estados Unidos.

El informe policial establece que el detenido es un hombre de 25 años de edad, originario de La Esperanza, Intibucá y residente en el municipio de San Juan, Intibucá y en su contra se había emitido la orden de captura el 7 de marzo de 2022 por el Juzgado de La Esperanza, Intibucá. Según el informe investigativo, los hechos se registraron el 6 de noviembre de 2021, en la aldea Loma de Hornos, municipio de San Juan, Intibucá, cuando el sospechoso, tras una discusión de índole personal. Se informó que el hombre se encontraba presuntamente bajo los efectos del alcohol y habría utilizado un arma de fuego tipo pistola para disparar en contra de la víctima de nombre Glendy Maudaly Membreño Gómez.