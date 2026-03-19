Inesperado recibimiento: Es capturado en aeropuerto tras ser deportado de EE UU

La Lima, Honduras.- Al retornar deportado al país, procedente de los Estados Unidos, un hombre fue capturado en el aeropuerto internacional Villeda Morales de La Lima.
La aprehensión fue efectuada por agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), en coordinación con la Policía Internacional (Interpol), en atención a una orden de arresto en contra del hondureño, acusado del delito de extorsión.
El hombre de 44 años de edad, arribó en un vuelo de retornados al aeropuerto internacional Ramón Villeda Morales, y tras hacer los trámites migratorios se le notificó que tenía una orden de captura emitida por el Juzgado de Ejecución de la Sección Judicial de Tegucigalpa, en fecha 14 de agosto del 2018.
El detenido es originario del Distrito Central, con domicilio en la colonia Villa Nueva, en la capital hondureña, dónde presuntamente delinquía dentro de una pandilla.
Al momento de la detención, se le informaron sus derechos conforme a ley y posteriormente fue trasladado hasta Tegucigalpa, dónde está la sede de la judicatura judicial que ordenó el arresto, hace casi ocho años.
El ahora imputado había salido del país y estuvo residiendo en los Estados Unidos, huyendo del brazo de la justicia hondureña, la que lo acusa de extorsión.