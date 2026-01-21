Capturan a sospechoso de homicidio de colombiano tras regresar deportado a Honduras

San Pedro Sula, Honduras.- La Policía Nacional, a través de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), logró la captura de Cristhian Isaac Robles Rosales, de 29 años, señalado como uno de los principales implicados en la muerte de un ciudadano colombiano y otros delitos de alto impacto registrados en San Pedro Sula en 2023. El arresto se efectuó en la terminal aérea Ramón Villeda Morales, cuando el sospechoso regresó al país en condición de deportado, luego de permanecer fuera del territorio nacional y evadir la acción de la justicia por casi tres años.

De acuerdo con las autoridades, Robles Rosales fue buscado mediante una Notificación Azul de Interpol, emitida en junio de 2023, como parte de los esfuerzos para su localización a nivel internacional. Las investigaciones predijeron que el hecho violento ocurrió el 16 de marzo de 2023, en la colonia Montefresco, durante un asalto armado en un salón de belleza. En ese lugar, varios sujetos ingresaron de forma violenta con la intención de cometer un robo, situación que derivó en un intercambio que dejó como resultado la muerte de Jhon Jairo Mosquera Cossio , de nacionalidad colombiana. El detenido, originario de Danlí y con residencia en el municipio de Villanueva, Cortés, se enfrenta a acusación por homicidio, robo con violencia e intimidación y asociación para delinquir.