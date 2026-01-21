  1. Inicio
Matan a dos hombres mientras departían en una cantina en La Masica

Las víctimas se encontraban sentados en una de las mesas del establecimiento cuando fueron atacados a disparos; tras el hecho, los sicarios escaparon del lugar

  • Actualizado: 21 de enero de 2026 a las 06:55
Matan a dos hombres mientras departían en una cantina en La Masica

Luis Merlo y Ronal Rivera murieron tras recibir varios impactos de bala en su cuerpo.

 Foto: Cortesía.

La Masica, Atlántida.- Dos hombres murieron tras ser atacados a balazos la noche de este martes mientras departían en una cantina de la comunidad de San Juan Pueblo, municipio de La Masica.

Las víctimas fueron identificadas como Luis Merlo y Ronal Rivera, quienes se encontraban sentados en una de las mesas del establecimiento dedicado a la venta de bebidas alcohólicas, cuando sujetos desconocidos ingresaron al lugar y les dispararon en reiteradas ocasiones.

Tras el ataque, ambos hombres fallecieron en el sitio debido a la gravedad de las heridas provocadas por arma de fuego.

Agentes de la Policía Nacional se presentaron a la escena para acordonar el área y recopilar indicios, al tiempo que iniciaron las investigaciones correspondientes con el objetivo de identificar y capturar a los responsables del hecho violento.

