Matan a dos hombres mientras departían en una cantina en La Masica

La Masica, Atlántida.- Dos hombres murieron tras ser atacados a balazos la noche de este martes mientras departían en una cantina de la comunidad de San Juan Pueblo, municipio de La Masica.

Las víctimas fueron identificadas como Luis Merlo y Ronal Rivera, quienes se encontraban sentados en una de las mesas del establecimiento dedicado a la venta de bebidas alcohólicas, cuando sujetos desconocidos ingresaron al lugar y les dispararon en reiteradas ocasiones.

Tras el ataque, ambos hombres fallecieron en el sitio debido a la gravedad de las heridas provocadas por arma de fuego.

Agentes de la Policía Nacional se presentaron a la escena para acordonar el área y recopilar indicios, al tiempo que iniciaron las investigaciones correspondientes con el objetivo de identificar y capturar a los responsables del hecho violento.