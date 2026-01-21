"Tengo una esposa que me espera cada día": doctor Lemus tras ser condenado por agresión sexual

"Agradezco a Dios por darme la fuerza de seguir adelante a pesar de lo que muchos piensan de mí. Lo que puedo reconocer es que soy un buen médico, nunca he fallado en hacer lo mejor por los demás y, aunque este tipo de noticias duelan y hagan que renuncie, jamás lo haré. Tengo una bella familia que nunca me ha dejado, una esposa y dos gatos que me esperan cada día, que me aman y saben quién soy. Tengo amigos, compañeros y colegas que me reconocen por mi labor, y me debo a ellos, así como a las miles de personas que he atendido con todo el profesionalismo posible. Como me dijeron una vez en todo este proceso: “no hay peor juez que la misma sociedad”, concluyó.