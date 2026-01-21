"Tengo una esposa que me espera cada día": doctor Lemus tras ser condenado por agresión sexual

El médico Erick Rufino Lemus Castillo fue condenado a más de cuatro años por agresiones sexuales cometidas en perjuicio de una paciente de 13 años de edad, durante una consulta médica en un centro asistencial. Esto dijo tras su condena:
El año pasado, en septiembre, Lemus Castillo fue denunciado por la familia de una menor de edad, luego de que esta relatará que durante su cita médica fue agredida sexualmente por el profesional de la salud.
Según el expediente, la menor, de 13 años de edad, asistió a la cita médica, donde fue atendida por Lemus Castillo, quien, según el relato, le pidió que se recostara en la camilla.
Lemus luego le solicitó que le indicara dónde sentía dolor, donde comenzó a tocar y a besar a la menor sin su consentimiento, según indica la denuncia.
El informe del MP menciona que el médico fue visto por una enfermera y, aun así, siguió tocando a la menor y no la dejó salir. Esta reportó lo ocurrido a sus familiares y posteriormente se realizó la denuncia.
Tras lo ocurrido, el galeno admitió su culpabilidad y fue condenado a cuatro años, cuatro meses y 15 días de prisión, además de la prohibición de residencia y acercamiento a la víctima por el doble del tiempo de la pena impuesta. Sin embargo, dejó un mensaje en sus redes sociales.
"Sé que probablemente haya muchas personas que actualmente me buscan en redes sociales o en la web, que ven una noticia impactante donde me veo involucrado y tajantemente me tildan como un pervertido o, como dice la sentencia, un agresor sexual. Hago esta nota pública porque sinceramente no tengo por qué ocultarme de algo que fielmente sé que no ocurrió de esa manera", inició diciendo.
Continuó: "¿Que acepté un hecho? Es cierto, lo hice, pero porque durante el proceso caí en un bache emocional que me hizo sentir que nada valía la pena... A veces creemos que la vida debe ser justa con quienes solo hacen lo mejor, pero no es así. ¿Que si tenía evidencia, por qué no la presenté? Porque ya era muy tarde".
"Agradezco a Dios por darme la fuerza de seguir adelante a pesar de lo que muchos piensan de mí. Lo que puedo reconocer es que soy un buen médico, nunca he fallado en hacer lo mejor por los demás y, aunque este tipo de noticias duelan y hagan que renuncie, jamás lo haré. Tengo una bella familia que nunca me ha dejado, una esposa y dos gatos que me esperan cada día, que me aman y saben quién soy. Tengo amigos, compañeros y colegas que me reconocen por mi labor, y me debo a ellos, así como a las miles de personas que he atendido con todo el profesionalismo posible. Como me dijeron una vez en todo este proceso: “no hay peor juez que la misma sociedad”, concluyó.
Las investigaciones también revelaron que el doctor enviaba mensajes a la menor con insinuaciones sexuales, por lo que el tribunal resolvió el caso mediante un procedimiento abreviado y dictó sentencia condenatoria.