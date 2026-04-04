Ocho cuerpos ingresaron a Medicina Forense en Tegucigalpa en las últimas horas

Entre los casos reportados se encuentran dos mujeres que perdieron la vida en hechos violentos. Se trata de Patricia García Martínez, de 41 años, quien murió tras ser atacada con piedras en la colonia La Era, y Nelsia Pamela Chávez Pérez , de 37, presuntamente asesinada por su pareja en la colonia Modesto Rodas.

Tegucigalpa, Honduras.- Al menos ocho personas fallecidas fueron trasladadas en las últimas horas al Centro de Medicina Legal y Ciencias Forenses en Tegucigalpa , procedentes de diferentes sectores del país.

Asimismo, fue ingresado el cuerpo de Ramón Antonio Álvarez, de 54 años, remitido desde la morgue del Hospital Escuela, mientras que Santos Epifanio Espinoza, de 59, fue trasladado tras su levantamiento en el municipio de Talanga.

Desde la zona del río Grande, en el municipio de Jesús de Otoro, autoridades reportaron el traslado del cadáver de una persona no identificada, cuya causa preliminar de muerte sería por sumersión.

Otro de los ingresos corresponde a Juan Diego Carrasco Joya, procedente de la aldea La Laguna, en El Chaparral, quien habría fallecido a causa de heridas provocadas con arma blanca.

En tanto, Efraín García, de 59 años, murió tras recibir varios impactos de bala en la comunidad de Sabanetas, en el municipio de Ojojona.

Finalmente, se reportó el ingreso de Gil Trejo Toro, de 42 años, cuyo cuerpo fue trasladado desde el Instituto Hondureño de Seguridad Social.