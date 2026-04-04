Sujeto mata a un hombre que supuestamente hirió a su hijo en Ojojona

La alerta fue atendida por elementos de la Policía Nacional de Honduras, quienes se desplazaron al lugar tras recibir el reporte a través del Sistema de Emergencia 911.

Ojojona, Honduras.- Lo que inició como una actividad cultural en la aldea La Sabaneta, en el municipio de Ojojona, terminó en tragedia luego de registrarse la muerte violenta de un hombre en medio de un concurso de conjuntos de cuerda.

Al llegar, las autoridades confirmaron que un hombre había sido atacado a disparos. Su cuerpo quedó tendido en el patio de una vivienda cercana a una de las calles principales de la comunidad, generando consternación entre los asistentes al evento.

La víctima fue identificada por sus familiares como Efraín García, de entre 45 y 50 años de edad.

De acuerdo con información preliminar, el hecho estaría relacionado con una presunta venganza. Versiones indican que, horas antes del crimen, García habría herido con arma blanca al hijo del supuesto agresor.

Tras conocer lo sucedido, el sospechoso habría buscado a la víctima y le disparó en repetidas ocasiones, quitándole la vida en el lugar.

Las autoridades iniciaron las investigaciones para esclarecer el caso y dar con el desfile del responsable.