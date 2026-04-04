Semana Santa deja 11 personas muertas en Honduras

El reporte detalla que diez de las víctimas murieron por ahogamiento en distintos puntos turísticos del país, mientras que una más falleció a causa de un accidente vial. Asimismo, las autoridades confirmaron que una persona continúa desaparecida.

Tegucigalpa, Honduras.- Al menos 11 personas han perdido la vida durante el feriado de Semana Santa en Honduras, según el más reciente informe de la Comisión Nacional de Prevención en Movilizaciones Masivas, divulgado el viernes.

En materia de incidentes de tránsito, se contabilizan al menos 33 personas heridas en unos 20 accidentes registrados a nivel nacional durante el período de descanso.

Como parte de las acciones de control, la Conapremm también reportó el decomiso de 3,453 licencias de conducir por diversas infracciones, además del rescate de 60 personas que se encontraban en situaciones de riesgo.

Las autoridades aclararon que estas cifras no incluyen muertes violentas vinculadas a hechos delictivos, las cuales continúan registrándose de forma independiente en el país.

De cara al retorno masivo de viajeros, la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte anunció que a partir de este sábado se coordinarán caravanas vehiculares para facilitar el regreso seguro de los veraneantes hacia sus lugares de origen.

El operativo de retorno concluirá el domingo, mientras las autoridades reiteran el llamado a la población a respetar las normas de tránsito y extremar las medidas de precaución.