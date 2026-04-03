Menor de 17 años muere ahogada en Danlí este Viernes Santo

Danlí, Honduras.- Una joven de 17 años falleció por ahogamiento en la laguna de San Julián, en el municipio de Danlí, departamento de El Paraíso, convirtiéndose en la segunda víctima por sumersión reportada en la zona durante la jornada.
La menor fue identificada como Yoselin Xiomara Martínez Santos, originaria de la comunidad cafetalera de La Unión, San Miguel La Batea, en el municipio de Danlí. De acuerdo con familiares, la joven habría permanecido en el lugar conversando con otras personas antes de que se percataran de su desaparición.
Según relató un hermano, inicialmente creyeron que la adolescente se encontraba con un joven con quien había sido vista minutos antes; sin embargo, al no localizarla, comenzaron a buscarla en el área hasta que notaron que varias personas auxiliaban a una joven que había sido sacada del agua, para su sorpresa, se trataba de su hermana.
La menor fue trasladada de emergencia al Hospital Gabriela Alvarado de Danlí, pero, según informes, ingresó sin signos vitales.
Familiares indicaron que la joven estaba próxima a cumplir la mayoría de edad, ya que el 22 de abril celebraría su cumpleaños número 18. Y además, tenía previsto regresar a Tegucigalpa, donde vivía, el sábado, es decir, un día después de la tragedia.
Dos víctimas por sumersión en El Paraíso
Autoridades locales informaron que durante la misma jornada se registró otro fallecimiento por sumersión en el departamento de El Paraíso.
La primera víctima fue identificada como Kevin Rodríguez, de 19 años, originario del municipio de Trojes.
El tágico hecho ocurrió específicamente en la comunidad de Poteca, en el Valle de Jamastrán, lugar donde está ubicado el balneario y donde la víctima se encontraba disfrutando del día junto a su familia.
De acuerdo con información preliminar, el joven se lanzó a una de las pozas por diversión; sin embargo, no logró salir del agua y terminó ahogándose.
Las autoridades reiteraron el llamado a la población a extremar medidas de precaución al visitar ríos, lagunas y otros cuerpos de agua, especialmente durante temporadas de alta afluencia de personas.