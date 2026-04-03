Menor de 17 años muere ahogada en Danlí este Viernes Santo

Danlí, Honduras.- Una joven de 17 años falleció por ahogamiento en la laguna de San Julián, en el municipio de Danlí, departamento de El Paraíso, convirtiéndose en la segunda víctima por sumersión reportada en la zona durante la jornada.

La menor fue identificada como Yoselin Xiomara Martínez Santos, originaria de la comunidad cafetalera de La Unión, San Miguel La Batea, en el municipio de Danlí. De acuerdo con familiares, la joven habría permanecido en el lugar conversando con otras personas antes de que se percataran de su desaparición.

Según relató un hermano, inicialmente creyeron que la adolescente se encontraba con un joven con quien había sido vista minutos antes; sin embargo, al no localizarla, comenzaron a buscarla en el área hasta que notaron que varias personas auxiliaban a una joven que había sido sacada del agua, para su sorpresa, se trataba de su hermana.