Menor de 10 a 12 años muere por sumersión en Patuca durante este Viernes Santo

Olancho, Honduras.- Un menor de entre 10 y 12 años perdió la vida por sumersión este viernes -3 de abril- en la comunidad de Ocotillal, municipio de Patuca, departamento de Olancho, durante el desarrollo de la Semana Santa.
El hecho se registró mientras el pequeño compartía un tiempo de diversión con familiares en un río conocido de la zona.
De acuerdo con la información preliminar, el menor ingresó a una parte de mayor profundidad sin que sus responsables se dieran cuenta y no logró salir a la superficie.
Familiares intentaron auxiliarlo de inmediato; sin embargo, sus esfuerzos fueron insuficientes y el menor falleció en el lugar.
Hasta el momento, las autoridades no han revelado la identidad de la víctima. Los familiares tampoco han emitido mayor información sobre las circunstancias bajo las que ocurrieron los hechos.
Este caso se convierte en el primer deceso por ahogamiento registrado en el departamento de Olancho durante el actual período de la Semana Mayor.
Las autoridades solicitaron a la población implementar todas las medidas de precaución necesarias en esta época del año y así evitar que se registren más situaciones de este tipo.