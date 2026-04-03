Menor de 10 a 12 años muere por sumersión en Patuca durante este Viernes Santo

Olancho, Honduras.- Un menor de entre 10 y 12 años perdió la vida por sumersión este viernes -3 de abril- en la comunidad de Ocotillal, municipio de Patuca, departamento de Olancho, durante el desarrollo de la Semana Santa.

El hecho se registró mientras el pequeño compartía un tiempo de diversión con familiares en un río conocido de la zona.

De acuerdo con la información preliminar, el menor ingresó a una parte de mayor profundidad sin que sus responsables se dieran cuenta y no logró salir a la superficie.