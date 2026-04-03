Fuertes lluvias registra la capital en pleno Viernes Santo

Las fuertes lluvias registradas este Viernes Santo han afectado distintos sectores de la capital hondureña, generando inundaciones en varias calles.
En zonas de Tegucigalpa, el agua acumulada ha alcanzado niveles que cubren gran parte de vehículos estacionados.
Uno de los puntos en los que más lluvia se ha registrado es la salida al sur, a la altura de la colonia Loarque.
Las precipitaciones han sido constantes, provocando anegamientos en calles y avenidas principales.
Conductores han reportado dificultades para transitar debido a la cantidad de agua en la vía.
Además, muchas calles permanecen completamente mojadas, lo que incrementa el riesgo de accidentes.
Las condiciones del pavimento se han vuelto lisas, reduciendo la adherencia de los vehículos.
Ante esta situación, las autoridades han emitido llamados urgentes a la población.
Especialmente, han pedido a los conductores extremar medidas de precaución al circular.
Recomiendan reducir la velocidad y mantener distancia entre vehículos para evitar percances.
También instan a evitar zonas inundadas que puedan representar un peligro.
Las lluvias continúan afectando la capital, por lo que no se descartan más incidentes en las próximas horas.