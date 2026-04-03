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Fuertes lluvias registra la capital en pleno Viernes Santo

Varias zonas de Tegucigalpa reportaron acumulación de agua que cubrió parcialmente vehículos, mientras autoridades piden precaución al conducir

  • Actualizado: 03 de abril de 2026 a las 16:38
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Las fuertes lluvias registradas este Viernes Santo han afectado distintos sectores de la capital hondureña, generando inundaciones en varias calles.

 Foto: Marvin Salgado
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En zonas de Tegucigalpa, el agua acumulada ha alcanzado niveles que cubren gran parte de vehículos estacionados.

 Foto: Elvis Mendoza
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Uno de los puntos en los que más lluvia se ha registrado es la salida al sur, a la altura de la colonia Loarque.

 Foto: Marvin Salgado
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Las precipitaciones han sido constantes, provocando anegamientos en calles y avenidas principales.

 Foto: Elvis Mendoza
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Conductores han reportado dificultades para transitar debido a la cantidad de agua en la vía.

 Foto: Marvin Salgado
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Además, muchas calles permanecen completamente mojadas, lo que incrementa el riesgo de accidentes.

 Foto: Marvin Salgado
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Las condiciones del pavimento se han vuelto lisas, reduciendo la adherencia de los vehículos.

 Foto: Marvin Salgado
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Ante esta situación, las autoridades han emitido llamados urgentes a la población.

 Foto: Marvin Salgado
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Especialmente, han pedido a los conductores extremar medidas de precaución al circular.

 Foto: Marvin Salgado
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Recomiendan reducir la velocidad y mantener distancia entre vehículos para evitar percances.

 Foto: Marvin Salgado
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También instan a evitar zonas inundadas que puedan representar un peligro.

 Foto: Marvin Salgado
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Las lluvias continúan afectando la capital, por lo que no se descartan más incidentes en las próximas horas.

 Foto: Marvin Salgado
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