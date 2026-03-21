Capturan a presunto responsable de asesinar a mecánico en San Antonio de Oriente

Tegucigalpa, Honduras.- Mediante una orden judicial, agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), asignados a la Unidad Nacional Antisecuestros (UNAS) capturaron al presunto responsable de quitarle la vida a un mecánico en la aldea Jicarito de San Antonio de Oriente, Francisco Morazán, en 2025. El informe policial establece que la detención se llevó a cabo en la aldea Villa Vieja de Tegucigalpa, donde los uniformados detuvieron al hombre de 33 años de edad, de oficio mecánico al igual que la víctima, originario y residente en la capital.

Al ahora imputado se le ejecutó una orden de captura pendiente que fue emitida por el Juzgado de Letras Penal de Tegucigalpa el 18 de marzo de 2026, por suponerlo responsable del delito de homicidio en perjuicio de Cristian Gabriel Escoto Castañeda. De acuerdo con las investigaciones, el hecho ocurrió el 13 de septiembre de 2025 en la aldea El Jicarito del municipio de San Antonio de Oriente, Francisco Morazán. La víctima se encontraba departiendo en una caseta durante la celebración de la feria patronal y en ese momento, un individuo se le acercó y le disparó en reiteradas ocasiones y le quitó la vida al instante.