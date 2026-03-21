Capturan a presunto responsable de asesinar a mecánico en San Antonio de Oriente

Tegucigalpa, Honduras.- Mediante una orden judicial, agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), asignados a la Unidad Nacional Antisecuestros (UNAS) capturaron al presunto responsable de quitarle la vida a un mecánico en la aldea Jicarito de San Antonio de Oriente, Francisco Morazán, en 2025.
El informe policial establece que la detención se llevó a cabo en la aldea Villa Vieja de Tegucigalpa, donde los uniformados detuvieron al hombre de 33 años de edad, de oficio mecánico al igual que la víctima, originario y residente en la capital.
Al ahora imputado se le ejecutó una orden de captura pendiente que fue emitida por el Juzgado de Letras Penal de Tegucigalpa el 18 de marzo de 2026, por suponerlo responsable del delito de homicidio en perjuicio de Cristian Gabriel Escoto Castañeda.
De acuerdo con las investigaciones, el hecho ocurrió el 13 de septiembre de 2025 en la aldea El Jicarito del municipio de San Antonio de Oriente, Francisco Morazán.
La víctima se encontraba departiendo en una caseta durante la celebración de la feria patronal y en ese momento, un individuo se le acercó y le disparó en reiteradas ocasiones y le quitó la vida al instante.
Según información recopilada por los agentes de investigación, Escoto Castañeda era conocido como “Zacatón”, y se dedicaba a la mecánica y reparaba vehículos en la comunidad.
Una vez se tuvo conocimiento del caso, los equipos de DPI iniciaron las averiguaciones para determinar las causas y dar con los responsables del crimen en contra de “Zacatón”, para capturarlos y remitirlos a las autoridades competentes.
El detenido será puesto a la orden del órgano jurisdiccional competente, para que se continúe con el proceso judicial que establece la ley.
Las autoridades policiales detallaron que continuarán con las investigaciones para determinar si hay otras personas involucradas en el asesinato del mecánico y establecer las verdaderas causas por las que le quitaron la vida de manera violenta.