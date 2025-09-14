Mecánico tiroteado en carnaval en El Jicarito falleció en el Hospital Escuela

Tegucigalpa, Honduras.- Un hombre perdió la vida en el Hospital Escuela después de recibir un disparo mientras participaba en un carnaval en el sector de El Jicarito, San Antonio de Oriente, Francisco Morazán. El fallecido fue identificado como Cristian Gabriel Escoto Castañeda, conocido como “Zacatón”, de 30 años de edad, quien asistía al carnaval la noche del sábado y, por causas aún no esclarecidas, recibió un disparo.

De inmediato fue trasladado a la sala de emergencias del Hospital Escuela, donde expiró la madrugada de este domingo. Se informó que Escoto Castañeda se dedicaba a la mecánica y reparaba vehículos en la comunidad. El cadáver fue ingresado a la morgue de Medicina Forense del Ministerio Público, donde se le practicó la autopsia. Posteriormente, sus familiares retiraron el cuerpo y lo trasladaron a El Jicarito para velarlo y sepultarlo. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.