Mecánico tiroteado en carnaval en El Jicarito falleció en el Hospital Escuela

El fallecido es un mecánico originario y residente en la comunidad de El Jicarito en San Antonio de Oriente, y recibió el disparo cuando estaba en el carnaval

  • 14 de septiembre de 2025 a las 11:34
Cristian Gabriel Escoto Castañeda, falleció en el Hospital Escuela a causa de un disparo que le dañó órganos vitales. El cuerpo fue reclamado por los familiares y trasladado a su lugar de origen.

 FOTO: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- Un hombre perdió la vida en el Hospital Escuela después de recibir un disparo mientras participaba en un carnaval en el sector de El Jicarito, San Antonio de Oriente, Francisco Morazán.

El fallecido fue identificado como Cristian Gabriel Escoto Castañeda, conocido como “Zacatón”, de 30 años de edad, quien asistía al carnaval la noche del sábado y, por causas aún no esclarecidas, recibió un disparo.

De inmediato fue trasladado a la sala de emergencias del Hospital Escuela, donde expiró la madrugada de este domingo.

Se informó que Escoto Castañeda se dedicaba a la mecánica y reparaba vehículos en la comunidad.

El cadáver fue ingresado a la morgue de Medicina Forense del Ministerio Público, donde se le practicó la autopsia. Posteriormente, sus familiares retiraron el cuerpo y lo trasladaron a El Jicarito para velarlo y sepultarlo.

Equipos de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) iniciaron las averiguaciones para determinar las causas y dar con los responsables del crimen cometido contra “Zacatón”, a fin de capturarlos y remitirlos a las autoridades competentes.

Los pobladores de El Jicarito se mostraron consternados por el violento hecho y demandan a las autoridades que investiguen el caso y capturen al responsable.

Agustín Lagos
Agustín Lagos
Periodista

Licenciado en Periodismo, graduado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). Redactor de EL HERALDO desde el 2003 en la cobertura de temas relacionados con seguridad, derechos humanos, política y educación.

