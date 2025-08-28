  1. Inicio
A pedradas matan a una persona en solitaria calle de San Antonio de Oriente

El cuerpo del hombre, que vestía una camisa y pantalón de color negro, quedó boca abajo con varias heridas. El cadáver será llevado a la morgue de la capital

  • 28 de agosto de 2025 a las 09:16
Elementos de la Policía Nacional llegaron hasta donde se encontraba el cuerpo sin vida.

Foto: Cortesía.

Tegucigalpa, Honduras.- A pedradas fue asesinado un hombre la madrugada de este jueves en la aldea San Juan del Rancho, municipio de San Antonio de Oriente, Francisco Morazán, Honduras.

El cuerpo de la víctima, aún no identificada, fue encontrado a la orilla de una solitaria calle del sector mencionado. Presentaba múltiples heridas provocadas por un objeto contundente.

El fallecido yacía boca abajo y vestía una camisa negra y pantalón del mismo color. Al lugar no llegaron familiares, por lo que las autoridades investigan si el hombre fue llevado hasta esa calle para ser asesinado.

Agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) realizan las indagaciones del caso con el fin de dar con el paradero de los responsables. El cadáver será trasladado a la morgue de Medicina Forense en Tegucigalpa, donde se procederá a su identificación antes de entregarlo a sus familiares.

Desde el 1 de enero hasta el 16 de agosto de 2025, el departamento de Francisco Morazán registra 209 muertes violentas, lo que lo convierte en una de las regiones más violentas del país.

De acuerdo con datos del Sistema Estadístico Policial en Línea (Sepol), en lo que va de 2025 se contabilizan 1,438 homicidios a nivel nacional, de los cuales el 14 % han ocurrido en Francisco Morazán.

