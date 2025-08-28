Ciudadano regresa los 60 mil lempiras que mujer perdió en la Kennedy

Tegucigalpa, Honduras.- Días después de que una ciudadana denunciara en redes sociales la pérdida de 60 mil lempiras que se le habían caído al bajarse de su vehículo en la colonia Kennedy de Tegucigalpa, un ciudadano fue contactado por la posta policial para devolver el dinero. De acuerdo con el informe de la Policía Nacional, tras las diligencias correspondientes se coordinó la entrega del efectivo a su legítima propietaria en las instalaciones de la Unidad Metropolitana de Prevención #4 (UMEP-4), bajo la supervisión de las autoridades para garantizar transparencia en el proceso.

La mujer expresó su agradecimiento por el gesto de honestidad y entregó una gratificación al ciudadano que devolvió el dinero. La Policía destacó que este hecho refleja la importancia de los valores cívicos y refuerza la confianza entre la población y la institución de seguridad.

