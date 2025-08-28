Ciudadano regresa los 60 mil lempiras que mujer perdió en la Kennedy

Tegucigalpa, Honduras.- Días después de que una ciudadana denunciara en redes sociales la pérdida de 60 mil lempiras que se le habían caído al bajarse de su vehículo en la colonia Kennedy de Tegucigalpa, un ciudadano fue contactado por la posta policial para devolver el dinero.
De acuerdo con el informe de la Policía Nacional, tras las diligencias correspondientes se coordinó la entrega del efectivo a su legítima propietaria en las instalaciones de la Unidad Metropolitana de Prevención #4 (UMEP-4), bajo la supervisión de las autoridades para garantizar transparencia en el proceso.
La mujer expresó su agradecimiento por el gesto de honestidad y entregó una gratificación al ciudadano que devolvió el dinero.
La Policía destacó que este hecho refleja la importancia de los valores cívicos y refuerza la confianza entre la población y la institución de seguridad.
Video
En el video publicado en redes sociales, se observa a una mujer bajarse de su vehículo en una de las calles de la colonia Kennedy, sin percatarse de que dejó caer una bolsa donde llevaba 60,000 lempiras, dinero que, según explicó, había solicitado prestado para pagar la colegiatura de su hijo.
Minutos después, un hombre que se dedica a la venta ambulante pasó por el lugar, encontró la bolsa y se la llevó. Tras el hecho, la propietaria del dinero hizo un llamado público para que se lo devolvieran. El video se volvió viral y finalmente llegó a oídos del buen samaritano, quien regresó la suma completa.