Zambrano: “Vamos a defender que ningún acta sea puesta en cero por los caprichos de Salvador y Mel”

Tegucigalpa, Honduras.– El jefe de la bancada del Partido Nacional (PN), Tomás Zambrano, se pronunció este martes sobre el escrutinio especial y aseguró que su partido defenderá que todos los votos emitidos en las elecciones sean contados.

“El voto de todo hondureño vale lo mismo, viva en la ciudad o en el campo. Vamos a defender que todo voto cuente”, afirmó Zambrano, al tiempo que rechazó que actas sean colocadas en cero durante el proceso de revisión.

Según el diputado, esta práctica respondería solamente a “caprichos” de líderes políticos que, a su criterio, no obtuvieron resultados favorables.