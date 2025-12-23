Zambrano: “Vamos a defender que ningún acta sea puesta en cero por los caprichos de Salvador y Mel”

Tegucigalpa, Honduras.– El jefe de la bancada del Partido Nacional (PN), Tomás Zambrano, se pronunció este martes sobre el escrutinio especial y aseguró que su partido defenderá que todos los votos emitidos en las elecciones sean contados.
“El voto de todo hondureño vale lo mismo, viva en la ciudad o en el campo. Vamos a defender que todo voto cuente”, afirmó Zambrano, al tiempo que rechazó que actas sean colocadas en cero durante el proceso de revisión.
Según el diputado, esta práctica respondería solamente a “caprichos” de líderes políticos que, a su criterio, no obtuvieron resultados favorables.
Zambrano advirtió que procederán legalmente contra los escrutadores que, de manera ilegal e irresponsable, estén anulando votos y actas.
“Vamos a proceder legalmente contra todos los escrutadores que de manera ilegal e irresponsable están anulando votos y actas solo porque sus líderes Salvador y Rixi pierden en ella”, aseguró.
Continúo afirmando que: “están cometiendo un delito que se paga con cárcel y su firma se plasma como huella digital en la escena del crimen”.
El dirigente nacionalista utilizó el departamento de Valle como ejemplo: “En Valle los 3 partidos Nacional, liberal y Libre tenían a su representante en cada urna, no hay forma alguna que existiera manipulación de resultados”
Finalmente, Zambrano envió un mensaje directo a comunidades de Valle, entre ellas Concepción de María, Apacilagua, El Burío, Langue, Talpetate y Coray, a cuyos habitantes les aseguró que luchará para que sus votos sean respetados y contabilizados. “Dejen de jugar con la voluntad del pueblo”, concluyó.