Cuidado con este bulo: votar por Nasralla y Mario Rivera anula el sufragio presidencial

Tegucigalpa, Honduras.- Circula en redes sociales una imagen atribuida a una papeleta de muestra del Consejo Nacional Electoral (CNE) para las elecciones generales de 2025, en el nivel presidencial, que recomienda marcar las casillas de Mario Rivera (Democracia Cristiana) y Salvador Nasralla (Partido Liberal) para que el voto sea válido.

La publicación surge luego de que Rivera declinara su candidatura y anunciara su respaldo a Nasralla el domingo 23 de noviembre de 2025, en el cierre de campaña.

Sin embargo, esta información es falsa. Se trata de una publicación desinformativa que, mediante recomendaciones erróneas, induce al error con la intención de invalidar el voto.

"Los liberales que votan por Nasralla voten así", dice literalmente una publicación de Facebook, visualizada decenas de veces desde el 25 de noviembre de 2025.