Prisión preventiva para Walter Alvarenga, señalado de asesinar a manicurista Katherine Fuentes

San Pedro Sula, Honduras.- La Jueza de Letras Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula dictó prisión preventiva a Walter Mauricio Alvarenga, supuesto autor del delito de femicidio agravado contra su expareja, Katherine Fuentes, manicurista de 22 años.
La audiencia inicial se realizó este martes en el juzgado correspondiente, tras la presentación de Alvarenga, quien fue capturado cerca de una ferretería en la 33 calle en San Pedro Sula.
Según el informe de la Policía Nacional, la víctima fue vista con vida por última vez el 20 de julio en la colonia Cerrito Lindo, del sector Rivera Hernández. Seis días más tarde fueron hallados sus restos carbonizados en un 95%, en un área boscosa de la aldea El Zapotal.
De acuerdo con la Fiscalía, la joven había mantenido conflictos con su expareja semanas antes de su desaparición, incluyendo agresiones físicas y verbales.
Durante la investigación se estableció que el 20 de julio Katherine fue trasladada por Alvarenga y dos cómplices hasta el sector de El Zapotal, donde fue asesinada con disparos, luego la quemaron y enterraron su cuerpo.
La Fiscalía presentó pruebas documentales, periciales y testimoniales para sustentar la medida cautelar, mientras que la defensa solicitó el sobreseimiento del acusado.
La audiencia preliminar quedó programada para el miércoles 15 de octubre a las 10:00 a.m.