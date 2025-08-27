Prisión preventiva para Walter Alvarenga, señalado de asesinar a manicurista Katherine Fuentes

San Pedro Sula, Honduras.- La Jueza de Letras Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula dictó prisión preventiva a Walter Mauricio Alvarenga, supuesto autor del delito de femicidio agravado contra su expareja, Katherine Fuentes, manicurista de 22 años.

La audiencia inicial se realizó este martes en el juzgado correspondiente, tras la presentación de Alvarenga, quien fue capturado cerca de una ferretería en la 33 calle en San Pedro Sula.

Según el informe de la Policía Nacional, la víctima fue vista con vida por última vez el 20 de julio en la colonia Cerrito Lindo, del sector Rivera Hernández. Seis días más tarde fueron hallados sus restos carbonizados en un 95%, en un área boscosa de la aldea El Zapotal.