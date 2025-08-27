  1. Inicio
Sonriendo llegó al juzgado Walter Alvarenga, acusado de carbonizar y enterrar a Katherine Fuentes

Con su mirada fija y una sonrisa dibujada en el rostro, Walter Alvarenga llegó al juzgado. El joven habría carbonizado y enterrado a su expareja, Katherine Fuentes

  • 27 de agosto de 2025 a las 12:47
Walter Alvarenga es acusado de cometer un aterrador crimen contra su exnovia Katherine Fuentes, una manicurista que desapareció en la colonia Riviera Hernández en San Pedro Sula.

 Foto: EL HERALDO
La joven Katherine Fuentes desapareció el pasado 20 de julio en la colonia Cerrito Lindo, en la Riviera Hernández. Todo indica que su expareja la citó bajo engaños.

 Foto: EL HERALDO
Alvarenga llegó escoltado, esposado y con una leve sonrisa en su rostro. Sus ojos mostraban un brillo peculiar y permanecieron siempre fijos hacia el frente.

 Foto: EL HERALDO
El joven es acusado del asesinato de su exnovia, a quien tras desaparecer hallaron su cuerpo carbonizado y, después de varios estudios forenses, se confirmó que se trataba de Katherine Fuentes.

 Foto: EL HERALDO
En el asesinato de la manicurista Katherine Nicolle Reyes Fuentes participaron su expareja, Walter Mauricio Alvarenga Monje, y dos individuos más, quienes la quemaron y enterraron en el sector de El Zapotal, según las investigaciones de la Policía.

 Foto: EL HERALDO
Previo a salir de su casa, la joven le comentó a una amiga que tendría una cita romántica con Walter. Esa amiga fue quien brindó su testimonio a la Policía.

 Foto: Cortesía
Bajo el engaño de un supuesto encuentro romántico, Katherine Fuentes aceptó verse con su expareja, con quien, pese a estar separados desde hacía más de un año, aún mantenía comunicación.

 Foto: EL HERALDO
Las investigaciones señalan que la manicurista salió de su apartamento en la Rivera Hernández rumbo a la cita y recibió un mensaje de su exnovio y dos supuestos amigos en común.

 Foto: Cortesía
En el mensaje, supuestamente Walter le pidió a su expareja que se acercara a un reconocido restaurante de San Pedro Sula. Sin embargo, al llegar no había ninguna cita romántica: fue secuestrada.

 Foto: EL HERALDO
Katherine fue trasladada hasta el sector de El Zapotal, donde en unos potreros la mataron a balazos, luego cavaron un hoyo, quemaron su cuerpo y lo enterraron.

 Foto: Cortesía
