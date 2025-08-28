Envuelto en una sábana hallan cadáver en el sector del Cimarrón de la capital

Tegucigalpa, Honduras.- El cuerpo de una persona sin vida fue encontrado ensabanado la mañana de este jueves a la orilla de la carretera que conduce hacia la zona conocida como El Cimarrón, en Comayagüela, ciudad capital de Honduras.
El cadáver fue dejado junto a unas bolsas de basura, envuelto en una cobija roja que cubría la totalidad de su cuerpo. Hasta el momento, se desconoce si la víctima es hombre o mujer, así como su identidad.
El hallazgo fue realizado en horas de la mañana por capitalinos que transitan frecuentemente por la zona, quienes alertaron a las autoridades. Minutos después, agentes de la Policía Nacional llegaron a la escena y confirmaron la presencia del cuerpo.
Elementos de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) también se trasladaron al sector, cercano a la residencial Las Uvas, para iniciar las pesquisas correspondientes. El cuerpo será trasladado a la morgue de Tegucigalpa, donde se procederá a su identificación y a practicar la autopsia que determinará la causa de muerte.
Dos encostalados más
Un hecho similar se presentó la mañana del 19 de agosto de 2025 en la aldea Las Casitas, a la altura del anillo periférico de la capital, donde otro cuerpo fue encontrado ensabanado y maniatado.
De acuerdo con informes preliminares, el cadáver fue arrojado a una hondonada alrededor de las 6:00 de la mañana de ese día desde un vehículo en marcha, cuyos ocupantes huyeron inmediatamente del lugar.
Asimismo, el pasado 28 de mayo en Las Casitas también fue localizado otro cuerpo dentro de un costal azul en una desolada calle, debajo de un puente del cementerio de la zona.
En esa ocasión, a la víctima le dejaron un rótulo con la leyenda “por engañarme”, aunque no se precisó si se trataba de un “crimen pasional”, ni tampoco se confirmó su identidad o sexo.