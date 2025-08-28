Envuelto en una sábana hallan cadáver en el sector del Cimarrón de la capital

Tegucigalpa, Honduras.- El cuerpo de una persona sin vida fue encontrado ensabanado la mañana de este jueves a la orilla de la carretera que conduce hacia la zona conocida como El Cimarrón, en Comayagüela, ciudad capital de Honduras.

El cadáver fue dejado junto a unas bolsas de basura, envuelto en una cobija roja que cubría la totalidad de su cuerpo. Hasta el momento, se desconoce si la víctima es hombre o mujer, así como su identidad.

El hallazgo fue realizado en horas de la mañana por capitalinos que transitan frecuentemente por la zona, quienes alertaron a las autoridades. Minutos después, agentes de la Policía Nacional llegaron a la escena y confirmaron la presencia del cuerpo.

Elementos de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) también se trasladaron al sector, cercano a la residencial Las Uvas, para iniciar las pesquisas correspondientes. El cuerpo será trasladado a la morgue de Tegucigalpa, donde se procederá a su identificación y a practicar la autopsia que determinará la causa de muerte.