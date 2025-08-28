  1. Inicio
  2. · Sucesos

Envuelto en una sábana hallan cadáver en el sector del Cimarrón de la capital

La víctima no fue identificada, además se desconoce si es un hombre o una mujer. Su cuerpo será llevado a la morgue de Tegucigalpa, donde le realizarán la autopsia

  • 28 de agosto de 2025 a las 07:30
Envuelto en una sábana hallan cadáver en el sector del Cimarrón de la capital

El cadáver fue dejado a la orilla de la carretera, a la par de unas bolsas de basura. La Policía Nacional confirmó el hecho.

Foto: Estalin Irías/EL HERALDO.

Tegucigalpa, Honduras.- El cuerpo de una persona sin vida fue encontrado ensabanado la mañana de este jueves a la orilla de la carretera que conduce hacia la zona conocida como El Cimarrón, en Comayagüela, ciudad capital de Honduras.

Joven que mató a su amigo iba a vender el carro en chatarra por 60 mil lempiras

El cadáver fue dejado junto a unas bolsas de basura, envuelto en una cobija roja que cubría la totalidad de su cuerpo. Hasta el momento, se desconoce si la víctima es hombre o mujer, así como su identidad.

El hallazgo fue realizado en horas de la mañana por capitalinos que transitan frecuentemente por la zona, quienes alertaron a las autoridades. Minutos después, agentes de la Policía Nacional llegaron a la escena y confirmaron la presencia del cuerpo.

Elementos de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) también se trasladaron al sector, cercano a la residencial Las Uvas, para iniciar las pesquisas correspondientes. El cuerpo será trasladado a la morgue de Tegucigalpa, donde se procederá a su identificación y a practicar la autopsia que determinará la causa de muerte.

Dos encostalados más

Un hecho similar se presentó la mañana del 19 de agosto de 2025 en la aldea Las Casitas, a la altura del anillo periférico de la capital, donde otro cuerpo fue encontrado ensabanado y maniatado.

De acuerdo con informes preliminares, el cadáver fue arrojado a una hondonada alrededor de las 6:00 de la mañana de ese día desde un vehículo en marcha, cuyos ocupantes huyeron inmediatamente del lugar.

Asimismo, el pasado 28 de mayo en Las Casitas también fue localizado otro cuerpo dentro de un costal azul en una desolada calle, debajo de un puente del cementerio de la zona.

Sin rastro de Nigel y sigue la búsqueda: lo último del pescador desaparecido entre Utila y Roatán

En esa ocasión, a la víctima le dejaron un rótulo con la leyenda “por engañarme”, aunque no se precisó si se trataba de un “crimen pasional”, ni tampoco se confirmó su identidad o sexo.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias