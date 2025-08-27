Sin rastro de Nigel y sigue la búsqueda: lo último del pescador desaparecido entre Utila y Roatán

A eso de las 8 de la noche del martes -26 de julio- se reportó la desaparición de Nigel Bodden, originario de West End, tras una última llamada de auxilio a sus familiares. Hasta el momento no ha sido encontrado, por lo que sigue su búsqueda. Estos son los últimos detalles del caso:
Nigel se encuentra desaparecido en altamar luego de que zarpara en una embarcación tipo panga la noche del martes, desde Utila a Roatán, en Islas de la Bahía.
La panga, de color rojo, zarpó con rumbo a West End, pero nunca logró llegar a su destino, pues una hora después de su salida, Nigel informó que su panga se estaba hundiendo en altamar.
Nigel pudo contactar a sus familiares alrededor de las 8:00 p. m., informando sobre la emergencia, y desde entonces no se ha tenido noticias de su paradero.
“Él nos dijo que se estaba hundiendo. Después de esa llamada no volvimos a saber nada”, relataron familiares, quienes mantienen la esperanza de que sea localizado con vida.
Según confirmó el teniente del Cuerpo de Bomberos, Francisco Rodríguez, la panga se empezó a hundir luego de que aparentemente el fuerte oleaje la golpeara, ocasionando que ingresara el agua.
Algunas embarcaciones pequeñas de Utila intentaron participar en la búsqueda durante la noche, pero se vieron obligadas a regresar debido al mal tiempo.
La situación activó la movilización de varias autoridades. La Marina de Honduras y la Fuerza Aérea fueron notificadas y enviaron un avión para apoyar en la búsqueda del joven.
Las autoridades navales y pobladores locales continúan con las labores de búsqueda, aunque hasta el momento no se han reportado hallazgos positivos.
Familiares y amigos mantienen la esperanza de encontrar con vida al joven pescador, quien se dedicaba a la faena de la pesca, como muchos otros pobladores de la zona.