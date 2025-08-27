  1. Inicio
Sin rastro de Nigel y sigue la búsqueda: lo último del pescador desaparecido entre Utila y Roatán

Continúa la búsqueda sin éxito del pescador Nigel Bodden, quien desapareció la noche del martes tras zarpar desde Utila rumbo a Roatán en una panga roja

  • 27 de agosto de 2025 a las 18:00
A eso de las 8 de la noche del martes -26 de julio- se reportó la desaparición de Nigel Bodden, originario de West End, tras una última llamada de auxilio a sus familiares. Hasta el momento no ha sido encontrado, por lo que sigue su búsqueda. Estos son los últimos detalles del caso:

Foto: Redes sociales
Nigel se encuentra desaparecido en altamar luego de que zarpara en una embarcación tipo panga la noche del martes, desde Utila a Roatán, en Islas de la Bahía.

 Foto: Redes sociales
La panga, de color rojo, zarpó con rumbo a West End, pero nunca logró llegar a su destino, pues una hora después de su salida, Nigel informó que su panga se estaba hundiendo en altamar.

 Foto: Redes sociales
Nigel pudo contactar a sus familiares alrededor de las 8:00 p. m., informando sobre la emergencia, y desde entonces no se ha tenido noticias de su paradero.

 Foto: Redes sociales
“Él nos dijo que se estaba hundiendo. Después de esa llamada no volvimos a saber nada”, relataron familiares, quienes mantienen la esperanza de que sea localizado con vida.

 Foto: Redes sociales
Según confirmó el teniente del Cuerpo de Bomberos, Francisco Rodríguez, la panga se empezó a hundir luego de que aparentemente el fuerte oleaje la golpeara, ocasionando que ingresara el agua.

 Foto: Redes sociales
Algunas embarcaciones pequeñas de Utila intentaron participar en la búsqueda durante la noche, pero se vieron obligadas a regresar debido al mal tiempo.

 Foto: Redes sociales
La situación activó la movilización de varias autoridades. La Marina de Honduras y la Fuerza Aérea fueron notificadas y enviaron un avión para apoyar en la búsqueda del joven.

 Foto: Redes sociales
Las autoridades navales y pobladores locales continúan con las labores de búsqueda, aunque hasta el momento no se han reportado hallazgos positivos.

 Foto: Redes sociales
Familiares y amigos mantienen la esperanza de encontrar con vida al joven pescador, quien se dedicaba a la faena de la pesca, como muchos otros pobladores de la zona.

 Foto: Redes sociales
