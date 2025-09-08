  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Videos
  4. Videos sucesos

Agricultor fallece en Pespire tras quedar atrapado en hondonada

En la aldea San Bosco, en Pespire, perdió la vida después de caer en una hondonada mientras reparaba cercos de madrugada. Su familia, al notar su ausencia, salió en su búsqueda y lo encontró en estado crítico. Fue trasladado primero a un centro asistencial del sur y posteriormente al Hospital Escuela Universitario, donde lamentablemente falleció.

  • 08 de septiembre de 2025 a las 12:52
El Heraldo Videos