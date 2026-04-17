¿A qué líneas llamar para denunciar problemas de agua y saneamiento en Tegucigalpa y Comayagüela?

Tegucigalpa, Honduras.- La Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS) recordó a la población del Distrito Central que mantiene habilitadas varias líneas telefónicas para atender reportes ciudadanos relacionados con el servicio de agua potable y saneamiento.

Las autoridades indicaron que los capitalinos pueden comunicarse para denunciar fugas, interrupciones del servicio, problemas en el alcantarillado sanitario o cualquier situación que afecte el suministro en barrios y colonias.

UMAPS detalló que la atención telefónica se brinda en un horario de 7:30 de la mañana a 3:30 de la tarde, período en el que personal asignado recibe y canaliza los reportes.

Para temas de cobranzas, los usuarios pueden llamar a los números 9496-3281 y 2227-1189, donde se brinda orientación sobre pagos, estados de cuenta y consultas administrativas.

Para reportes vinculados al sistema de alcantarillado sanitario, como colapsos, obstrucciones o rebalses, la institución puso a disposición las líneas 2246-3561 y 2246-1076.

En el caso de problemas relacionados con la distribución de agua potable, como baja presión, falta de suministro o irregularidades en el servicio, los ciudadanos pueden comunicarse al 9408-3544 y 9398-7054.

La entidad municipal reiteró que estas líneas están disponibles para facilitar la atención oportuna a las necesidades de la población dentro del horario establecido.

Exhortó a los ciudadanos a realizar sus reportes de manera responsable, proporcionando información clara sobre la ubicación y naturaleza del problema para agilizar la respuesta de las cuadrillas técnicas.

UMAPS también destacó la importancia de la participación ciudadana para mejorar el servicio, ya que los reportes permiten identificar fallas de forma más rápida y priorizar las zonas más afectadas.

Las autoridades recordaron que las fugas de agua potable representan pérdidas significativas para el sistema, por lo que su denuncia oportuna contribuye a la conservación del recurso hídrico.

De igual manera, señalaron que los problemas en el alcantarillado sanitario pueden generar riesgos a la salud pública, por lo que es fundamental reportarlos de inmediato.