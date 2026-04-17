Tras ser raptado por pandilleros hallan muerto a jovencito en aldea Mateo

Tegucigalpa, Honduras.- Como Erick Jafet Funes Murillo, fue identificado el cuerpo del jovencito que la tarde del jueves fue encontrado sin vida, en la periferia de la capital.
El joven de 18 años de edad laboraba como cobrador de un autobús que cubre la ruta Lepaterique-Tegucigalpa. El miércoles, mientras realizaba su faena diaria como ayudante de bus, cuando el autobús pasaba por la aldea Mateo, jurisdicción del Distrito Central (DC) fue bajado de la unidad y raptado por pandilleros.
El hecho ocurrió cuando hacían el último viaje desde Tegucigalpa hacia Lepaterique, la tarde noche del miércoles. El bus se detuvo a bajar unos pasajeros en una de las estaciones de la aldea Mateo y ese momento fue aprovechado para privarlo de su libertad.
Al ver que no llegaba a su casa en Lepaterique, sus familiares se preocuparon y reportaron su desaparición a la Policía Nacional, para que iniciaran la búsqueda y dar con el paradero de su pariente.
Mala noticia
A eso de las 3:45 de la tarde del jueves, Erick Jafet fue localizado en una zona solitaria, apartada de las casas de la comunidad de Mateo, pero para desdicha de sus deudos, lo encontraron muerto.
Su cuerpo presentaba varias perforaciones de proyectiles de armas de fuego, estaba boca abajo, en medio de la vegetación seca de la zona; los vecinos del sector fueron quienes dieron avsio del cuerpo, a la Policía.
El cadáver de Funes Murillo fue levantado por personal de Medicina Forense, para luego ser trasladado a la morgue del Ministerio Público (MP), dónde le practicaron la autopsia médico legal. En horas de la noche del jueves, sus restos mortales fueron entregados a sus parientes para ser velado y sepultado en Lepaterique.
El agrícola municipio de Lepaterique se ha visto perjudicado, en los últimos años, por el accionar criminal de las pandillas, en busca de tener el control para la venta de droga y las extorsiones.