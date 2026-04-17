Tras ser raptado por pandilleros hallan muerto a jovencito en aldea Mateo

Tegucigalpa, Honduras.- Como Erick Jafet Funes Murillo, fue identificado el cuerpo del jovencito que la tarde del jueves fue encontrado sin vida, en la periferia de la capital.

El joven de 18 años de edad laboraba como cobrador de un autobús que cubre la ruta Lepaterique-Tegucigalpa. El miércoles, mientras realizaba su faena diaria como ayudante de bus, cuando el autobús pasaba por la aldea Mateo, jurisdicción del Distrito Central (DC) fue bajado de la unidad y raptado por pandilleros.

El hecho ocurrió cuando hacían el último viaje desde Tegucigalpa hacia Lepaterique, la tarde noche del miércoles. El bus se detuvo a bajar unos pasajeros en una de las estaciones de la aldea Mateo y ese momento fue aprovechado para privarlo de su libertad.