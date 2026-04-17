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Quiso evitar un bache y murió: Anthony Darío, menor que falleció en Choluteca

El joven de 16 años perdió el control de su motocicleta en una carretera en reparación; autoridades señalan que iba en exceso de velocidad

  • Actualizado: 17 de abril de 2026 a las 14:50
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Un menor de 16 años murió la noche del jueves -16 de abril- tras sufrir un accidente en la carretera hacia Yusguare, en Choluteca, luego de que, presuntamente, intentara esquivar un bache.

 Foto: redes sociales
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La víctima fue identificada como Anthony Darío Cárcamo, originario del barrio Tierras Morenas, en el municipio de Santa Ana de Yusguare.

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De acuerdo con el portavoz de la Policía Nacional de Honduras, Richard Gallo, el menor fue trasladado a un centro asistencial tras el accidente.

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“Quedó gravemente herido, fue trasladado hasta el Hospital del Sur pero, lamentablemente, momentos después se reportó su muerte”, informó.

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El funcionario explicó que en el hecho no hubo otros vehículos involucrados.

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“No hubo ningún otro participante... aparentemente él se quiso esquivar un bache”, indicó.

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Gallo también señaló que el exceso de velocidad habría sido un factor determinante en el accidente.

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Según explicó, al conducir a alta velocidad, el intento de maniobrar para evitar irregularidades en la vía puede provocar la pérdida de control.

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El accidente ocurrió en un tramo carretero que actualmente se encuentra en proceso de reparación, el cual presenta múltiples baches.

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Autoridades reiteraron el llamado a manejar con precaución, especialmente en zonas donde se desarrollan trabajos de mantenimiento vial.

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