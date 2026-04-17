Quiso evitar un bache y murió: Anthony Darío, menor que falleció en Choluteca

Un menor de 16 años murió la noche del jueves -16 de abril- tras sufrir un accidente en la carretera hacia Yusguare, en Choluteca, luego de que, presuntamente, intentara esquivar un bache.
La víctima fue identificada como Anthony Darío Cárcamo, originario del barrio Tierras Morenas, en el municipio de Santa Ana de Yusguare.
De acuerdo con el portavoz de la Policía Nacional de Honduras, Richard Gallo, el menor fue trasladado a un centro asistencial tras el accidente.
“Quedó gravemente herido, fue trasladado hasta el Hospital del Sur pero, lamentablemente, momentos después se reportó su muerte”, informó.
El funcionario explicó que en el hecho no hubo otros vehículos involucrados.
“No hubo ningún otro participante... aparentemente él se quiso esquivar un bache”, indicó.
Gallo también señaló que el exceso de velocidad habría sido un factor determinante en el accidente.
Según explicó, al conducir a alta velocidad, el intento de maniobrar para evitar irregularidades en la vía puede provocar la pérdida de control.
El accidente ocurrió en un tramo carretero que actualmente se encuentra en proceso de reparación, el cual presenta múltiples baches.
Autoridades reiteraron el llamado a manejar con precaución, especialmente en zonas donde se desarrollan trabajos de mantenimiento vial.