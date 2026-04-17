FMI viene este mes a Honduras a realizar la quinta revisión del acuerdo

Tegucigalpa, Honduras.- La misión técnica del Fondo Monetario Internacional (FMI) arribará a Honduras en la última semana de abril para realizar la quinta revisión semestral del acuerdo 2023-2026.
Así lo adelantó a EL HERALDO una fuente del Gabinete Económico que participa en la reunión de primavera del Grupo Banco Mundial y del Fondo Monetario que se realiza en Washington, Estados Unidos.
La misión estará en el país durante dos semanas con el objetivo de revisar las metas indicativas y reformas aplicadas entre octubre de 2025 y marzo de 2026, que comprende los compromisos de la siguiente revisión.
En septiembre de 2025 se practicó la cuarta revisión del acuerdo, la que fue aprobada por el gobierno de Honduras y que le dio acceso a 120 millones de dólares en concepto de desembolsos para apoyo presupuestario y balanza de pagos.
Entre el 16 y 20 de febrero pasado, una equipo del FMI visito Honduras con propósito de reunirse con las nuevas autoridades de gobierno, el que encabeza el presidente de la República, Nasry Asfura.
Durante su estadía en el país, el Banco Central de Honduras (BCH) ha anunciado la presentación del Programa Monetario 2026-2027, el que contiene las metas indicativas de corto y mediano plazo, entre ellas el Producto Interno Bruto (PIB) y la inflación.
Además, se espera que el Congreso Nacional haya aprobado el presupuesto general de ingresos y egresos de la República 2026, el que será de 444,265.8 millones de lempiras.
El acuerdo económico con el FMI está vigente desde el 1 de septiembre de 2023, con una vigencia de 36 meses y acompañamiento financiero por 822 millones de dólares, sujeto a la aprobación de las revisiones semestrales.
El nuevo gobierno de Honduras ha recibido el respaldo del Fondo Monetario para que continúe con su política económica y así lograr un crecimiento económico inclusivo.