Nuevas rebajas en los precios de los combustibles a partir del lunes 15 de junio en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- Una rebaja en los precios de los combustibles entrará en vigor a partir del lunes 15 de junio, de acuerdo con lo reportado por las autoridades de la Secretaría de Energía.

La gasolina súper tendrá una reducción de 2.45 lempiras, estableciendo un nuevo precio de 139.53 lempiras, mientras que la gasolina regular tendrá una reducción de 2.27 lempiras, quedando en 129.23 lempiras.

El kerosene también tendrá una bajada de 2.4 lempiras, fijando su precio en 117.62 lempiras. El diésel pasará a costar 131.82 lempiras, con una reducción de 2.35 lempiras.

El precio del GLP doméstico se mantendrá en 249.62 lempiras, mientras que el GLP vehicular verá una disminución de 0.46 lempiras, quedando en 51.54 lempiras.