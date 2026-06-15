Alarma por primer caso autóctono de sarampión

Tegucigalpa, Honduras.- La detección del primer caso autóctono de sarampión en Honduras “debe de encender las alarmas, especialmente a los conglomerados vecinos al país de Guatemala, ya que está circulando en las ciudades fronterizas el virus de sarampión”, advirtió el diputado Carlos Umaña.
El médico de profesión afirmó que el sarampión es el virus más contagioso de la historia de la humanidad, incluso, 14 veces por encima del covid-19, y debido a la detección de casos importados y uno autóctono es posible que los contagios continúen.
“El sarampión es potencialmente mortal en personas susceptibles”, recordó, al pedir a las personas de Cortés y de las zonas fronteriza con Guatemala acudir a vacunarse.El pasado 11 de junio, la Secretaría de Salud informó que había un nuevo contagio de la enfermedad, pero que era el primera caso autóctono en el país. Con ese reporte se elevaba a cinco el número de casos identificados en Honduras.
De acuerdo con un comunicado, la paciente es una mujer de 25 años, residente en el departamento de Islas de la Bahía, quien no contaba con vacunación contra el sarampión.
Según las autoridades sanitarias, la paciente tuvo contacto con la persona identificada como el segundo caso importado de sarampión.
La paciente presentó síntomas característicos del sarampión, entre ellos fiebre, conjuntivitis, tos y erupción cutánea, lo que activó de inmediato los protocolos de vigilancia, control e investigación epidemiológica establecidos.
Las autoridades hicieron un llamado a la población de Islas de la Bahía y del resto del país a mantenerse alerta ante síntomas como fiebre, tos, congestión nasal, conjuntivitis y sarpullido, y acudir de inmediato a un centro asistencial en caso de presentar estas manifestaciones.