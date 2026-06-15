Alarma por primer caso autóctono de sarampión

Tegucigalpa, Honduras.- La detección del primer caso autóctono de sarampión en Honduras “debe de encender las alarmas, especialmente a los conglomerados vecinos al país de Guatemala, ya que está circulando en las ciudades fronterizas el virus de sarampión”, advirtió el diputado Carlos Umaña.

El médico de profesión afirmó que el sarampión es el virus más contagioso de la historia de la humanidad, incluso, 14 veces por encima del covid-19, y debido a la detección de casos importados y uno autóctono es posible que los contagios continúen.

“El sarampión es potencialmente mortal en personas susceptibles”, recordó, al pedir a las personas de Cortés y de las zonas fronteriza con Guatemala acudir a vacunarse.El pasado 11 de junio, la Secretaría de Salud informó que había un nuevo contagio de la enfermedad, pero que era el primera caso autóctono en el país. Con ese reporte se elevaba a cinco el número de casos identificados en Honduras.