Ciudad Mujer gradúa a 91 féminas de Bachillerato en Ciencias y Humanidades

Tegucigalpa, Honduras.-Un total de 91 mujeres lograron culminar sus estudios de educación media y recibieron su título de Bachillerato en Ciencias y Humanidades. El Centro Educativo Gubernamental Integral (CEGI) y el Programa Ciudad Mujer, celebraron la graduación de las nuevas profesionales que son originarias de distintos municipios del país. Las féminas lograron culminar una etapa importante de su formación académica gracias a un modelo educativo que acerca oportunidades a mujeres que por diversas razones no habían podido continuar sus estudios.

Entre las graduadas se encuentra Génesis Alexa Andrade Zepeda, de 18 años, quien concluyó sus estudios mientras enfrentaba uno de los mayores retos de su vida: convertirse en madre. “Cuando entré al colegio de Ciudad Mujer en Tatumbla estaba embarazada; hoy me siento con ganas de ir a la universidad y culminar mis metas”, dijo con mucha emoción. Junto a ella también se graduaron sus hermanas Nahomi, de 20 años y Tatiana, de 32 años y madre de cuatro hijos, convirtiendo la ceremonia en una celebración familiar de esfuerzo y perseverancia.