Ciudad Mujer gradúa a 91 féminas de Bachillerato en Ciencias y Humanidades

Tegucigalpa, Honduras.-Un total de 91 mujeres lograron culminar sus estudios de educación media y recibieron su título de Bachillerato en Ciencias y Humanidades.
El Centro Educativo Gubernamental Integral (CEGI) y el Programa Ciudad Mujer, celebraron la graduación de las nuevas profesionales que son originarias de distintos municipios del país.
Las féminas lograron culminar una etapa importante de su formación académica gracias a un modelo educativo que acerca oportunidades a mujeres que por diversas razones no habían podido continuar sus estudios.
Entre las graduadas se encuentra Génesis Alexa Andrade Zepeda, de 18 años, quien concluyó sus estudios mientras enfrentaba uno de los mayores retos de su vida: convertirse en madre.
“Cuando entré al colegio de Ciudad Mujer en Tatumbla estaba embarazada; hoy me siento con ganas de ir a la universidad y culminar mis metas”, dijo con mucha emoción.
Junto a ella también se graduaron sus hermanas Nahomi, de 20 años y Tatiana, de 32 años y madre de cuatro hijos, convirtiendo la ceremonia en una celebración familiar de esfuerzo y perseverancia.
Otra de las historias de gran inspiración fue la de Vilma Victoria Castro, de 67 años, quien decidió retomar sus estudios, desafiando obstáculos como la distancia y las dificultades de transporte para poder llegar a las aulas de clase.
"Nunca falté”, relató con orgullo. Su mensaje para otras mujeres fue sencillo pero poderoso: “Estudien, no importa la edad; lo bonito es estudiar y aprender”.
Hoy, tras obtener su título de Bachillerato en Ciencias y Humanidades, asegura que su siguiente meta es incorporarse al mercado laboral.
La comisionada presidencial del Programa Ciudad Mujer, Welsy Vásquez, destacó que "Ciudad Mujer continúa generando oportunidades para que más hondureñas accedan a educación, capacitación y herramientas que les permitan transformar sus vidas".
"Cada diploma entregado representa una historia de esfuerzo, pero también una apuesta por el futuro de mujeres que decidieron demostrar que los sueños no tienen fecha de vencimiento", dijo Welsy Vásquez.
La funcionaria destacó que para el gobierno del presidente Nasry Asfura, "cada mujer que regresa a las aulas, culmina sus estudios y se atreve a perseguir nuevas metas, representa una victoria para Honduras".
"Programas como Ciudad Mujer continúan generando oportunidades que transforman vidas, fortalecen familias y abren nuevos caminos de superación para cientos de hondureñas en todo el país", concluyó la comisionada presidencial.