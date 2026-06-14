Autoridades supervisan los operativos militares en varios sectores del Bajo Aguán

Tegucigalpa, Honduras.-El subsecretario de Defensa Nacional, Justo Rafael Cano Martínez, supervisó los operativos que realizan efectivos de la Fuerza de Tarea Conjunta Xatruch de las Fuerzas Armadas de Honduras en el Bajo Aguán. Las autoridades constataron el despliegue de control y seguridad en la conflictiva zona ubicada en el departamento de Colón, en conjunto con la Policía Nacional y operadores de justicia.

​El subsecretario de Defensa Nacional, Cano Martínez, sostuvo una reunión en las instalaciones del 15 Batallón de Fuerzas Especiales con el comandante de la Fuerza de Tarea Xatruch, coronel Walter Fredy Serrano Milla, quien presentó un informe detallado sobre las misiones ejecutadas y los resultados obtenidos en el combate a la criminalidad. ​Posteriormente, el subsecretario de Defensa Nacional recorrió las instalaciones de la unidad militar para confirmar con los oficiales, suboficiales y soldados, las labores que se emprenden en las áreas críticas. El funcionario también se trasladó a los puntos de control donde desarrolló una inspección en la comunidad de Rigores, municipio de Trujillo, Colón.

Este sector del departamento de Colón se encuentra bajo estricta vigilancia tras los trágicos acontecimientos ocurridos el pasado 21 de mayo, donde perdieron la vida 20 personas. Las operaciones, orientadas a desarticular estructuras criminales y contener los índices de delincuencia, responden a instrucciones del presidente de la República, Nasry Asfura, destinadas a proteger la vida y los bienes de los ciudadanos en este sector del país. ​Las autoridades de Defensa Nacional reafirmaron que las Fuerzas Armadas brindarán apoyo a la Secretaría de Seguridad y la Policía Nacional.