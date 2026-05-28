A 11 días de la masacre ocurrida en Rigores, Medicina Forense exhumará los 20 cadáveres

Tegucigalpa, Honduras.- Después de 11 días de ocurrida la aterradora masacre en la agrícola comunidad de Rigores, en el municipio de Trujillo; la Dirección General de Medicina Forense fue autorizada para realizar la exhumación de los cuerpos de las 20 personas que ahí perdieron la vida.

EL HERALDO conoció que la determinación se debe a la orden judicial que giró un juez, para que se ejecute la extracción de los cadáveres de las tumbas, con el objetivo de realizar las respectivas autopsias, que les aportarán datos para dar con los responsables del múltiple crimen.

La orden judicial fue recibida ayer en el Ministerio Público (MP), por parte del Juzgado de Letras Penal de Trujillo, Colón, para iniciar con ese proceso, que es parte de la labor investigativa que ejercerá el MP como ente acusador del Estado.

Información a la que este rotativo tuvo acceso, detalla que el próximo lunes 1 de junio, iniciarán los trabajos de exhumación, que no es más que sacar los cuerpos de las fosas dónde fueron sepultados, para que de inmediato se realice la extracción de las muestras necesarias, es decir, la autopsia, en el mismo cementerio dónde están enterrados.