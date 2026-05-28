A 11 días de la masacre ocurrida en Rigores, Medicina Forense exhumará los 20 cadáveres

Tegucigalpa, Honduras.- Después de 11 días de ocurrida la aterradora masacre en la agrícola comunidad de Rigores, en el municipio de Trujillo; la Dirección General de Medicina Forense fue autorizada para realizar la exhumación de los cuerpos de las 20 personas que ahí perdieron la vida.
EL HERALDO conoció que la determinación se debe a la orden judicial que giró un juez, para que se ejecute la extracción de los cadáveres de las tumbas, con el objetivo de realizar las respectivas autopsias, que les aportarán datos para dar con los responsables del múltiple crimen.
La orden judicial fue recibida ayer en el Ministerio Público (MP), por parte del Juzgado de Letras Penal de Trujillo, Colón, para iniciar con ese proceso, que es parte de la labor investigativa que ejercerá el MP como ente acusador del Estado.
Información a la que este rotativo tuvo acceso, detalla que el próximo lunes 1 de junio, iniciarán los trabajos de exhumación, que no es más que sacar los cuerpos de las fosas dónde fueron sepultados, para que de inmediato se realice la extracción de las muestras necesarias, es decir, la autopsia, en el mismo cementerio dónde están enterrados.
Trabajo forense
Las muestras extraídas de los cadáveres serán llevadas a los diferentes laboratorios criminalísticos de Medicina Forense, con el fin de determinar la causa y la manera de muerte de las víctimas; todo lo encontrado posterior a ese trabajo científico será plasmado en un informe técnico que posteriormente será trasladado a la Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida.
El lunes 1 de junio se iniciará con los trabajos de exhumación de tres de los 20 cuerpos, que han sido identificados como prioritarios para la investigación criminal que se hará del sonado caso que conmovió a todo el país.
En el transcurso de la otra semana, se hará la planificación para la extracción del resto de los cuerpos, por parte del personal adscrito a la Sección de Identificación Humana de la Dirección de Medicina Forense.
Para realizar esta labor médico legal, se conformará un equipo multidisciplinario forense que viajará desde las sedes de Tegucigalpa, San Pedro Sula, La Ceiba y Yoro.
Las víctimas
Desde Medicina Forense señalaron que, el día de la masacre, el jueves 21 de mayo, ya se había integrado un amplio equipo de forenses y técnicos de las distintas sedes, para prácticar las autopsias, sin embargo, esto no fue posible ante la oposición de las familias a que los cuerpos fueran llevados a una sede forense.
Las víctimas fueron identificadas como: José Ramón Argueta Ventura, Gerson Adonay Ramos Paz, Edgar Francisco Hernández Díaz, Santos Trinidad Díaz Suchite, Elder Obeniel Esquivel García, Martín Ramos Mendoza, y Wilmer Vidal Suchite García.
Asimismo, Elmer Marín Suchite García, Kelvin Gustavo Cárcamo Canán, Christian Eduardo Galdamez Núñez, Carlos Joel Milla Pineda, Santos Augusto Zelaya Martínez, José Eduardo Miranda Matute, y Mirza Yackelin Rodríguez Perdomo.
También figuran entre las víctimas Miriam Janeth Rodríguez Dubón, María Linda Rodríguez Dubón, Hilario Cardona Murillo, Edilson Oquelí Gómez Euceda, José Luis Mendoza Rivas y Juan Ángel Ayala.