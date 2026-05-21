  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Videos
  4. Videos sucesos

Escena de horror en Rigores: objetos esparcidos y restos humanos tras masacre

La escena de la masacre en Rigores, Trujillo, muestra objetos esparcidos y restos humanos en el lugar del hecho.

  • Actualizado: 21 de mayo de 2026 a las 15:16
El Heraldo Videos