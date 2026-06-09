Dictan prisión preventiva a los dos implicados en la masacre de Rigores, Colón

Tegucigalpa, Honduras.- La Jueza de Letras Penal con Competencia Nacional dictó auto de formal procesamiento y ordenó la medida de prisión preventiva a Carlos Alexis Molina Mencías y Williams Noé Reyes Izaguirre, implicados en la masacre en la aldea Rigores de Trujillo, Colón.
Ambos son señalados por el Ministerio Público (MP) como presuntos coautores de los delitos de asesinato, asesinato en grado de tentativa acabada y asociación para delinquir.
“La Jueza de Letras Penal con Jurisdicción Nacional, decretó el Auto de Formal Procesamiento con la medida cautelar de la Prisión Preventiva a Carlos y ”, indicaron.
Según la resolución judicial, los imputados habrían participado en hechos que dejaron 20 víctimas, además de afectar a un testigo protegido y a los intereses fundamentales de la sociedad hondureña.
Mientras sigue el proceso penal, los acusados permanecerán recluidos en la Penitenciaría Nacional de Támara.
En la audiencia, el MP mantuvo su acusación y presentó varios elementos de prueba de carácter documental y periciales.
Entre las evidencias sobresalieron análisis a teléfonos celulares, incluyendo la extracción de datos y el examen de los registros de comunicación