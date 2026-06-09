Velásquez: Queremos entrar con fuerza y no como "llamarada de tusa", al referirse a la ANCC

Tegucigalpa, Honduras.- El miércoles 10 de junio podrían iniciar las operaciones de seguridad en varios puntos del país, enmarcadas en el trabajo y operatividad de la nueva Agencia Nacional Contra el Crimen (ANCC). La ANCC estará integrada por la Policía Nacional (PN), las Fuerzas Armadas de Honduras, la Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia (DNII), entre otras agencias de seguridad del Estado, y el Ministerio Público (MP). Sobre ese particular, el ministro de Seguridad, Gerzon Velásquez, expresó: "en el marco de estas reformas (al Código Penal y Código Procesal Penal) se creó la Agencia Nacional Contra el Crimen, que es una instancia de coordinación interinstitucional y operativa, que nos va a permitir integrar recursos de diferentes instituciones del Estado, especialmente de las Fuerzas Armadas, de la Policía, del Ministerio Público, así como de las agencias de inteligencia del país".

De acuerdo con lo manifestado por Velásquez, "esta Agencia Nacional Contra el Crimen va a conducir operaciones focalizadas en aquellos territorios dónde existe mayor violencia, siempre bajo la estrategia de focalización van a estar trabajando de manera conjunta, procurando impactar sobre fenómenos que han puesto muchos muertos, como la extorsión".



Objetivo: maras y pandillas

Esos procedimientos de seguridad ciudadana están centrados en derribar o eliminar el actuar criminal de las maras y pandillas que actualmente operan en el país, que a criterio de las autoridades policiales, son son los grupos delictivos que mayor afectación y hechos criminales están generando en el territorio hondureño. Con relación a cuándo iniciarán las acciones de la Agencia Nacional Contra el Crimen, el titular de la Secretaría de Seguridad, dijo que "vamos a tratar de hacerlo lo más pronto posible. No obstante, esto requiere una planificación muy fuerte, en virtud de que se requieren más recursos, mayor coordinación y también un despliegue de logística, que se está obteniendo, para poder entrar con fuerza, y no que este esfuerzo se haga así como 'llamarada de tusa´, como decimos".

Lo que la nueva administración del presidente, Nasry Asfura está pretendiendo ejecutar, es un trabajo en materia se seguridad, similar a la extinta Fuerza de Seguridad Insterinstitucioanl (Fusina) - implementada en gobiernos anteriores- pero con una mayor logística y una estrategia más concentrada en los problemas puntuales. "Nosotros estamos enfocados, no solo en municipios que tienen mayor violencia, (sino) que la Policía está trabajando en todos los municipios del país, pero con mayor énfasis en aquellos dónde históricamente han habido muchos incidentes violentos. Estamos conscientes de que la problemática es difícil, pero estamos focalizados", indicó Gerzon Velásquez. Entre las zonas del país que tienen destacamentos para reducir los índices de violencia, están: San Pedro Sula, el Distrito Central, sectores del bajo Aguán, Olanchito, en Yoro, municipios del departamento de Olancho, entre otros.