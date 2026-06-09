Más de 30 estructuras criminales han sido neutralizadas en los últimos meses, dice ministro de Seguridad

Tegucigalpa, Honduras.- Tras salir de una misa en la que participó por la conmemoración del Día del Policía, el ministro de Seguridad, Gerzon Velásquez, habló sobre varias estrategias para reducir los índices de violencia en Honduras.
El ministro de Seguridad informó que en lo que va del año se han desarticulado más de 30 estructuras criminales en distintos puntos del país, especialmente en zonas donde operaban con altos niveles de violencia.
“Solo en estos cuatro o cinco meses que llevamos, más de 30 estructuras criminales han sido neutralizadas, principalmente en territorios donde se instalaban con gran violencia, tal es el caso de la banda de El Diablo”, informó el ministro.
Velásquez adelantó que ya se trabaja en la intervención de barrios y colonias con apoyo de las Fuerzas Armadas, aunque reconoció que aún se encuentran en proceso de logística.
“Vamos a tratar de hacerlo lo más pronto posible, no obstante, esto requiere una planificación muy fuerte, se requieren más recursos, mayor coordinación y también un despliegue de logística que se está obteniendo para poder entrar con fuerza y no entrar como llamarada de tusa, sino que se mantenga de manera permanente”, dijo Velásquez.
El funcionario también se refirió a la nueva entidad creada, la Agencia Nacional contra el Crimen, la cual estará encargada de conducir operaciones focalizadas en territorios y microterritorios donde existe mayor violencia.
Agregó que: “Hemos estado trabajando de la mano con otras instituciones, con Fuerzas Armadas, Ministerio Público y Poder Judicial, porque tenemos un gran desafío: reducir los índices de violencia que han estado afectando al país en los últimos años”.
Una de las estrategias, explicó, está focalizada en territorios donde mayor impacto tienen las estructuras criminales. Los trabajos se centran en barrios, colonias y principales ciudades del país que han estado rezagadas y con poca presencia policial, como el Bajo Aguán, Yoro y Olancho, entre otros.
Sobre las recientes reformas aprobadas en el Congreso Nacional al Código Penal para endurecer las penas por femicidio, señaló: “El tema de las reformas legales es una facultad del Congreso Nacional. Nosotros, como funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, nos centraremos en investigar y tratar de prevenir cualquier incidente”.
El ministro reconoció que las mujeres, en los últimos días, son uno de los grupos más vulnerables a la violencia, al igual que algunos jóvenes. En ese sentido, afirmó que existe una estrategia dirigida a disminuir estos hechos mediante actividades de prevención.
Aseguró además que trabajan para que el año 2026 termine con un índice de violencia menor al registrado el año anterior.