Más de 30 estructuras criminales han sido neutralizadas en los últimos meses, dice ministro de Seguridad

Tegucigalpa, Honduras.- Tras salir de una misa en la que participó por la conmemoración del Día del Policía, el ministro de Seguridad, Gerzon Velásquez, habló sobre varias estrategias para reducir los índices de violencia en Honduras.

El ministro de Seguridad informó que en lo que va del año se han desarticulado más de 30 estructuras criminales en distintos puntos del país, especialmente en zonas donde operaban con altos niveles de violencia.

“Solo en estos cuatro o cinco meses que llevamos, más de 30 estructuras criminales han sido neutralizadas, principalmente en territorios donde se instalaban con gran violencia, tal es el caso de la banda de El Diablo”, informó el ministro.

Velásquez adelantó que ya se trabaja en la intervención de barrios y colonias con apoyo de las Fuerzas Armadas, aunque reconoció que aún se encuentran en proceso de logística.

“Vamos a tratar de hacerlo lo más pronto posible, no obstante, esto requiere una planificación muy fuerte, se requieren más recursos, mayor coordinación y también un despliegue de logística que se está obteniendo para poder entrar con fuerza y no entrar como llamarada de tusa, sino que se mantenga de manera permanente”, dijo Velásquez.

El funcionario también se refirió a la nueva entidad creada, la Agencia Nacional contra el Crimen, la cual estará encargada de conducir operaciones focalizadas en territorios y microterritorios donde existe mayor violencia.