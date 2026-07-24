Precio de la compra y venta del dólar para este viernes 24 de julio en Honduras

El valor de compra de la moneda estadounidense quedó establecido en L26.7768 para hoy, luego de ubicarse el jueves en L26.7722, lo que representa un aumento de L0.0046.

Tegucigalpa, Honduras.- Para este viernes 24 de julio, el precio del dólar registró un aumento en Honduras , de acuerdo con la actualización diaria del tipo de cambio publicada por el Banco Central de Honduras (BCH).

En tanto, el precio de venta se fijó en L26.9107 este viernes, después de que el día anterior alcanzara L26.9061, una variación al alza de L0.0046.

La nueva cotización refleja un ajuste ascendente tanto en el valor de compra como en el de venta del dólar frente a la jornada previa en el mercado cambiario nacional.

El BCH actualiza diariamente el tipo de cambio mediante el mecanismo establecido para las operaciones de compra y venta de divisas en Honduras.

La cotización del dólar responde al comportamiento del mercado cambiario, donde influyen las operaciones realizadas dentro del sistema financiero nacional.

La variación registrada este jueves mantiene los movimientos diarios del tipo de cambio en Honduras, con ajustes que se reflejan en los valores oficiales publicados por la institución bancaria.