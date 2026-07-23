Banca privada de Honduras acumula L7,915.7 millones en utilidades

Tegucigalpa, Honduras.- El sistema bancario privado de Honduras, integrado por 16 instituciones, cerró el primer semestre de 2026 con 7,915.7 millones de lempiras en concepto de utilidades. Así lo publica la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS).
En comparación con el balance de junio de 2025, con 15 bancos comerciales operando en el país, cuando sumaron 5,209.4 millones de lempiras en ganancias, se observa un aumento interanual de L2,706.3 millones y 51.95 puntos porcentuales.
No obstante, al comparar los resultados de las 15 instituciones bancarias autorizadas para operar a junio del año anterior, las utilidades aumentaron de 5,209.4 a 7,850.6 millones de lempiras, equivalente a un incremento de L2,641.2 millones y 50.70 puntos.
La banca privada hondureña cerró 2025 con 11,342.8 millones de lempiras en rentabilidad y para 2026, cuando se espera que el número de instituciones en operación sea de 17, se estima que oscilará entre 14,500 y L15,000 millones.
El ranking
Las primeras cinco posiciones del ranking bancario hondureño continúan sin cambios en el indicador de ganancias. Banco de Occidente es la institución financiera con mejores resultados al sumar 2,210.1 millones de lempiras al 30 de junio de 2026, con una participación de 27.92% de las utilidades totales, de acuerdo con los datos de la CNBS.
Continúa en el segundo lugar BAC Credomatic con 1,598.2 millones de lempiras y una participación de 20.19%, seguido de Banco Atlántida en la tercera posición con L1,209.7 millones (15.28% del total).
El cuarto lugar es para Banco Ficohsa con 1,071.7 millones de lempiras al 30 de junio de 2026 y una participación de 13.53% en las utilidades acumuladas, seguido de Banpaís con L788.5 millones (9.96%).
Los bancos Occidente, BAC, Atlántida, Ficohsa y Banpaís concentran el 86.89% de las utilidades del sistema bancario hondureño registradas al primer semestre de 2026, según el informe de la CNBS, que en valores nominales suman 6,878.2 millones de lempiras.