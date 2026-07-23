Banca privada de Honduras acumula L7,915.7 millones en utilidades

Tegucigalpa, Honduras.- El sistema bancario privado de Honduras, integrado por 16 instituciones, cerró el primer semestre de 2026 con 7,915.7 millones de lempiras en concepto de utilidades. Así lo publica la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS).

En comparación con el balance de junio de 2025, con 15 bancos comerciales operando en el país, cuando sumaron 5,209.4 millones de lempiras en ganancias, se observa un aumento interanual de L2,706.3 millones y 51.95 puntos porcentuales.

No obstante, al comparar los resultados de las 15 instituciones bancarias autorizadas para operar a junio del año anterior, las utilidades aumentaron de 5,209.4 a 7,850.6 millones de lempiras, equivalente a un incremento de L2,641.2 millones y 50.70 puntos.

La banca privada hondureña cerró 2025 con 11,342.8 millones de lempiras en rentabilidad y para 2026, cuando se espera que el número de instituciones en operación sea de 17, se estima que oscilará entre 14,500 y L15,000 millones.