¿Cuáles son los tres bancos privados de Honduras que dominan el ranking?

Tegucigalpa, Honduras.- El sistema bancario comercial que opera en el sistema financiero de Honduras cerró 2025 con resultados positivos. No obstante, de las 15 instituciones autorizadas para operar en el país, tres lideran los cinco indicadores del ranking. De acuerdo con la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), los activos totales sumaron 1,189.9 billones de lempiras a diciembre del año pasado, con un crecimiento interanual de L97,463.8 millones respecto a 2024 (L1,090.5 billones de lempiras). Agrega que el banco con más activos totales es Ficohsa (inicio de operaciones el 18 de julio de 1994) con 231,221.7 millones de lempiras, equivalente al 19.46%.

La cartera crediticia se incrementó de 671,203.6 a 699,600.5 millones de lempiras, con un aumento de L23,396.9 millones. Este indicador es liderado por Banco Atlántida (inicio de operaciones el 10 de febrero de 1913) con 144,661.5 millones de lempiras, que significa el 20.67% del total. El tercer indicador evaluado por la CNBS es depósitos con un saldo de 722,876.6 millones de lempiras, acumulando L66,874.7 millones más respecto a 2024 (L656,001.9 millones). Banco Atlántida es el primero del ranking con 151,311.7 millones de lempiras, equivalente al 20.93% del total. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Los 15 bancos privados acumularon el año anterior 78,669 millones de lempiras en capital y reservas, superior que los 71,056.4 millones de 2024.