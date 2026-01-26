Congreso Nacional aprobará ampliación de Ley RIT para apoyar 125 empresas

Tegucigalpa, Honduras.- Una buena noticia para 125 empresas del sector productivo de Honduras acogidas en el Régimen de Importación Temporal (RIT). El Congreso Nacional aprobará este día lunes la ampliación de esa normativa, la que expiró el 30 de diciembre de 2025. Así lo confirmó a EL HERALDO Tomás Zambrano, presidente del Congreso Nacional, diputado representante de Valle, departamento que junto a Choluteca son la sede de alrededor de 40 empresas camaroneras y meloneras que están acogidas a la Ley RIT. Hasta el momento se desconoce la cantidad de años de la nueva extensión de esa ley.

La última ampliación, que fue por 12 años, fue aprobada el 30 de diciembre de 2013 a través de la Ley de Ordenamiento de las Finanzas Públicas, Control de las Exoneraciones y Medidas Antievasión, publicada en La Gaceta 33,316, siendo presidente de la República el nacionalista Porfirio Lobo Sosa. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. El RIT, el que fue aprobado el 31 de mayo de 1984 mediante Decreto 85-84, exonera el pago del 15% del Impuesto Sobre Ventas (ISV) y el 10% de Derechos Arancelarios a la Importación (DAI), lo que les permite mantener la competitividad.“ Al no tener vigencia la ley, la compra de material de empaque como cartón, papel, bolsa y tapones estamos obligados a pagar el 15% y eso nos resta competitividad con empresas de otros países”, dijo un empresario.