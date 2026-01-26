Una fuga en jacuzzi segó los sueños de Luis y Nicol, pareja hallada muerta en Tatumbla

Luis y Nicol no eran desconocidos para su comunidad. Miembros activos de la Iglesia Adventista Las Crucitas, los describieron como jóvenes con un futuro brillante que solo buscaban un respiro en la naturaleza para celebrar su historia, pues habían llegado al hotel de montaña el jueves 16 de octubre de 2025, sin imaginar que morirían por el sistema de calefacción de un jacuzzi, siendo encontrados muertos el día 17.