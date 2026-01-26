Una fuga en jacuzzi segó los sueños de Luis y Nicol, pareja hallada muerta en Tatumbla

Tres meses después del hallazgo de los cuerpos de Nicol Alejandra Figueroa López y Luis Alonso Oseguera Betancourth, ambos de 26 años, en un hotel de montaña en Tatumbla, las piezas del rompecabezas finalmente han encajado, revelando la negligencia técnica que les costó la vida. A continuación los detalles sobre las nuevas revelaciones del caso.
El pasado viernes 17 de octubre de 2025, la pareja conmemoraría su aniversario de noviazgo con una propuesta matrimonial, sin embargo, sus planes se desvanecieron en una cabaña de montaña.
Fuentes de entero crédito confirmaron a EL HERALDO que la causa de muerte de la pareja fue gas letal. "La pareja en Tatumbla murió por intoxicación por monóxido de carbono. En el jacuzzi había una fuga a través del sistema de calefacción", reveló el informante.
La falla durante el momento de relajación de los jóvenes se convirtió en una trampa química imperceptible para los sentidos.
La muerte de los jóvenes fue descubierta por personal del hotel al filo de las 8:00 de la mañana, luego de haber notado que la pareja no bajó a desayunar.
Al ingresar a la habitación con una llave maestra, los colaboradores del hotel se toparon con la escena dantesca: ambos jóvenes yacían en el suelo con espuma en la boca.
Desde el primer día, el dolor de la familia se mezcló con la desconfianza hacia las versiones iniciales. Los parientes descartaron la intoxicación por alimentos, argumentando que la pareja había llevado comida.
Las investigaciones, lideradas por especialistas de distintas instituciones y reforzadas por los laboratorios de Medicina Forense, validaron las sospechas familiares. Las muestras extraídas durante la autopsia no dejaron lugar a dudas, confirmando que el aire que respiraron dentro de la habitación asignada estaba viciado por la fuga del sistema.
Luis y Nicol no eran desconocidos para su comunidad. Miembros activos de la Iglesia Adventista Las Crucitas, los describieron como jóvenes con un futuro brillante que solo buscaban un respiro en la naturaleza para celebrar su historia, pues habían llegado al hotel de montaña el jueves 16 de octubre de 2025, sin imaginar que morirían por el sistema de calefacción de un jacuzzi, siendo encontrados muertos el día 17.
"Ayúdenme a que se haga justicia", manifestó Mare López, la madre de Nicol, luego de que se revelara la exclusiva sobre la causa de muerte en EL HERALDO el pasado domingo 25 de enero de 2026.
Desde que salió a luz la muerte de la pareja, la progenitora de Nicol, creó una cuenta de TikTok donde incansablemente ha venido denunciando el caso, catalogándolo como "un doble crimen y robo".
"Cabañas Tatumbla entre pinos, escena de un doble crimen y robo". "Ustedes eran buenos, mis niños", son algunos de los videos titulados por la adolorida madre. Familiares y amigos de la pareja siguen devastados por su inesperada muerte, sobre todo porque planeaban llegar al altar próximamente.