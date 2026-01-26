Motociclista muere en accidente tras matar a una mujer en la CA-5

El incidente se originó cuando una mujer que conducía una camioneta color rojo y un hombre que se transportaba en una motocicleta sostuvieron un altercado mientras circulaban por la vía.

Taulabé, Honduras.- Una discusión por el derecho de paso entre dos conductores terminó en una tragedia la tarde del domingo en la carretera internacional CA-5, dejando como resultado dos personas fallecidas.

De acuerdo con información preliminar, la confrontación fue escalando hasta que, en medio de la tensión, el motociclista sacó un arma de fuego y disparó contra Josefa Antonelli Mendoza Pereira, quien se dirigía hacia el municipio de Villanueva, Cortés.

La mujer resultó gravemente herida y fue trasladada de emergencia a un centro asistencial en Taulabé, donde posteriormente se confirmó su muerte.

Tras el ataque, el motociclista huyó a alta velocidad con rumbo a San Antonio de Cortés; Sin embargo, durante su fuga sufrió un accidente de tránsito a la altura del río Amapa, a tal grado que le provocó la muerte en el lugar.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado la identidad del conductor de la motocicleta y mantienen abiertas las investigaciones para aclarar las circunstancias exactas del hecho y determinar responsabilidades.