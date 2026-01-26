Motociclista muere en accidente tras matar a una mujer en la CA-5

Taulabé, Honduras.- Una discusión por el derecho de paso entre dos conductores terminó en una tragedia la tarde del domingo en la carretera internacional CA-5, dejando como resultado dos personas fallecidas.
El incidente se originó cuando una mujer que conducía una camioneta color rojo y un hombre que se transportaba en una motocicleta sostuvieron un altercado mientras circulaban por la vía.
De acuerdo con información preliminar, la confrontación fue escalando hasta que, en medio de la tensión, el motociclista sacó un arma de fuego y disparó contra Josefa Antonelli Mendoza Pereira, quien se dirigía hacia el municipio de Villanueva, Cortés.
La mujer resultó gravemente herida y fue trasladada de emergencia a un centro asistencial en Taulabé, donde posteriormente se confirmó su muerte.
Tras el ataque, el motociclista huyó a alta velocidad con rumbo a San Antonio de Cortés; Sin embargo, durante su fuga sufrió un accidente de tránsito a la altura del río Amapa, a tal grado que le provocó la muerte en el lugar.
Hasta el momento, las autoridades no han confirmado la identidad del conductor de la motocicleta y mantienen abiertas las investigaciones para aclarar las circunstancias exactas del hecho y determinar responsabilidades.